17 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündem

(ÖZEL) Bursaspor Asbaşkanı Aydemir: \"Galatasaray\'dan puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum\"

\"Şu an bizim için kupaya giden en kestirme yol Ziraat Türkiye Kupası\"

\"Özellikle Samet hoca altyapıya çok önem veriyor\"

GALATASARAY

18.00 Sarı kırmızılılarda Bursaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

14.30 Başkan Fikret Orman, kulübün asli üyesi merhum Şevket Belgin adına düzenlenecek olan koşuyu izleyip, birinciye kupasını takdim edecek. (Veliefendi)

17.00 Göztepe maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

11.00 Fenerbahçeli futbolcu Frey açıklama yapacak.

11.30 Sarı-lacivertli takım Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BURSASPOR

20.00 Teknik direktör Samet Aybaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

BASKETBOL

- EuroLeague -

20.00 Anadolu Efes - Zalgiris

20.45 Fenerbahçe - Khimki

- EuroCup -

20.00 Lokomotiv Kuban - TOFAŞ

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

19.00 Neptunas - Beşiktaş Sompo Japan

- FIBA Avrupa Kupası -

20.30 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - Leiden Basketball

20.30 Donar Groningen - İstanbul BBSK

21.30 Spirou Charleroi - Pınar Karşıyaka

- Kadınlar Süper Kupa Finali -

17.00 UMMC Ekaterinburg - Galatasaray

VOLEYBOL

- Şampiyonlar Ligi -

17.00 İstanbul BBSK - Ford Store Levoranta Sastamala

- TFF 2\'nci Lig ve 3\'üncü Lig\'de 8\'inci haftanın maçları oynanacak.