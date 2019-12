17 denizci terör suçundan mahkemeye çıkacak

T24 - Anayasa Mahkemesi’nin askerlere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi iptaline rağmen, 17 askerin sanık olarak yer aldığı Poyrazköy iddianamesi İstanbul 12. Ağır Ceza’da kabul edildi. Mahkemenin gerekçesi: Eylemler askeri suç değil terör suçu



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin “askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına olanak sağlayan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) maddesini iptal etmesi ve yürütmesini durdurmasına rağmen, ikisi emekli 15’i muvazzaf 17 askerin şüpheli olarak yer aldığı Poyrazköy iddianamesini kabul etti. Mahkeme, Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy’deki kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin 5’i tutuklu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili, sanıklara atılı eylemlerin “terör suçu olduğunu ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun dışında kaldığını” belirtti. Davanın ilk duruşması, 9 Nisan 2010 tarihinde yapılacak.





‘Görev ve yetki bizde’



İddianameyi kabul eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tensip metninde, sanıklara atılı eylemlerin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun dışında kaldığı gibi Askeri Ceza Kanunu’nun 54. maddesinin atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunu’nun hükümlerinin de dışında kaldığı ifade edildi.

Atılı eylemlerin her halükârda Terörle Mücadele Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca “terör suçu” sayıldığı anlatılan metinde, aynı kanunun 9. maddesindeki hüküm dikkate alındığında CMK’nın 251/1 maddesi gereğince CMK 250/1 maddesinde sayılan suçlara bakmakla görevlendirilmiş İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev ve yetkisinde olduğu bildirildi.





5 kişi hakkında 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet



Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmata ilişkin Cumhuriyet savcıları Ercan Şafak ve Murat Yönder tarafından hazırlanan 297 sayfalık iddianamenin bir numaralı sanığı soruşturma kapsamında tutuklanan emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş oldu. Levent Bektaş’ın “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak”, “cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek”, “cebir ve şidet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya ya da görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek”, “patlayıcı madde bulundurmak” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etmek” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.





Tuğamiral için 15 yıl



İddianamenin 11. sırasında yer alan ve halen görevde olan, tutuksuz sanık Tuğamiral Levent Görgeç’in ise “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.



Davanın diğer tutuklu sanıkları emekli Yarbay Ercan Kireçtepe ile Deniz Binbaşı Emre Onat, Deniz Binbaşı Eren Günay hakkında da aynı suçlardan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 37 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklu sanık emekli deniz Astsubay Ergin Geldikaya’nın ise “örgüt üyesi olmak”, “patlayıcı madde bulundurmak”, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etmek” suçundan 25 yıla kadar hapisle cezlandırılmaları istendi. Tutuksuz sanıklardan Deniz Yarbay Mustafa Turhan Ecevit hakkında “Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak”, “cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 37 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer tutuksuz sanıklar Ali Türkşen, Halil Cura, Ferudun Arslan, Saadettin Doğan, İbrahim Koray Özyurt, Muharrem Nuri Alacalı, Şafak Yürekli, Dora Sungunay, Tayfun Duman, Mert Yanık’ın ise “örgüt üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.





Kafes Eylem Planı da iddianamede



Poyrazköy iddianamesinde kamuoyu gündemini günlerce meşgul eden ve sanıklardan emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş’tan ele geçirildiği belirtilen “Kafes Eylem Planı”na da yer verildi. “Kafes Operasyonu Eylem Planı”, “Psikolojik Harekat Kampanya Kontrol Formu”, “Silah Mühimmat ve Malzeme Listesi”, 41 kişiden oluşan “Görev Bölümü” adlı listenin de aralarında bulunduğu belgelere yer verilen iddianamede, iddia olunan örgütün yaptığı belirtilen 14 eylem arasında “Kafes Eylem Planı”nda yer aldığı belirtilen “Rahmi Koç Müzesi’ne yönelik eylem” de sıralandı.





‘Sivil yargı’ya itiraz edecekler



Suçlanan 4 kurmay albayın avukatı İhsan Nuri Tezel, Anayasa Mahkemesi’nin asker kişilerin sivil mahkemede yargılanması yolunu açan CMK’nın ilgili maddesini iptal etmesi ve yürütmesini durdurmasının ardından Ergenekon savcılarının 17 askerin şüpheli olarak yer aldığı iddianameyi kabul etmesine itiraz edeceklerini söyledi. İlk duruşmada itirazda bulunacaklarını vurgulayan Tezel, dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesini isteyeceklerini kaydetti.



İddianamenin kabul edilmesi koşullarının CMK’da tek tek yazıldığını hatırlatan Tezel, “Görev konusu, yargılamanın her aşamasında değerlendirilebilecek bir konu. Onun için mahkemenin iddianameyi kabul etmesi, görevine girdiği anlamını taşımıyor. Bunu yargılama esnasında mahkeme yeniden değerlendirecektir. Yani bu, yargılamanın her aşamasında hatta Yargıtay aşaması dahil bu değerlendirilebilecek bir konu. Her aşamada mahkeme görevsizlik kararı verip, dosyayı görevli mahkemeye gönderebilir” dedi.





Poyrazköy’de ne bulunmuştu?



Poyrazköy Keçilik mevkiinde 21 Nisan 2009 tarihinde başlatılan kazılara 28 Nisan 2009’a kadar devam edilmiş, kazılarda 15’i dolu 21 lav silahı, 14 el bombası, 24 el bombası fünyesi, 450 gram C3 patlayıcı madde, 7 adet hakem bombası, 3 adet gösteri bombası, 5 bubi tuzağı, 2 kullanılmış bubi tuzağı, 23 işaret fişeği, 45 sis bombası, 15 aydınlatma fişeği, 30 metre uzunluğunda infilaklı fitil (korteks), 38 metre uzunluğunda saniyeli fitil, 3 bin 17 adet çeşitli çapta fişek ve 1 adet siyah renkli kamuflaj kremi tüpü ele geçirilmişti.





Silahlar jandarma, hava ve kara kuvvetlerinin



Makina Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğü’nün ele geçen mühimmatlarla ilgili olarak verdiği bilgi iddianamede yer aldı. MKE’nin verdiği bilgide şöyle denildi:



“MKE tarafından resmi olarak teslimi yapıldığı halde Poyrazköy’de ele geçen mühimmattan; üzerinde 1340-27-000-4030 MKE KF 2-1 990 ibaresi bulanan 3 adet dolu lav silahının, imal tarihi 92 olan (1) adet MKE yapımı kafile no 1-27 ibareli sis kutusunun, üzerinde TAPA M206 A2 KF MKE 5-2-75 ibaresi bulunan (1) adet el bombasının, üzerinde MKE MOD47 KF MKE 1-63-87 ibaresi bulunan (1) adet el bombasının Jandarma Genel Komutanlığı’na; imal tarihi 93 olan (1) adet MKE yapımı mor renkli sis kutusunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na, üzerinde TAPA M204 A2 KF MKE 158-2-84 ibaresi bulunan (4) adet el bombasının, üzerlerinde TAPA M 204 A2 KF MKE- 89-12-77 ibaresi bulunan (20) adet el bombası fünyesinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimi yapılmıştır.”





Emniyet: Silahlar sağlam



Üzerinde kafile numaraları bulunmayan, numaraları kazınmış MKE yapımı mühimmat ile yabancı menşeli olup, ait olduğu kurum/birlik tespit edilemeyen mühimmatın ise mahkeme bir karar alıncaya kadar muhafazası için adli emanet kayıtlarına alınarak askeri birlik depolarında muhafazası sağlandığını bildirildi.



Yapılan aramalarda ele geçen malzemeler, patlayıcı maddeler, lav silahları hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından 15.10.2009 tarihli incelendi ve rapor hazırlandı. Raporda, ele geçen lav silahlarından dolu olanların, el bombalarının, hakem bombalarının, diğer patlayıcı ve mühimmatın sağlam ve çalışır vaziyette olduğu, fabrikasyon olarak askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere üretilen, piyasadan rahatlıkla temini mümkün olmayan mühimmattan olduğu savcılığa bildirildi.





İddianamedeki 14 eylem planı



Soruşturmanın 4. iddianamesinin başında 1., 2. ve 3. iddianamede yer alan eylemler ile örgüt tanımlaması kısa bir özet olarak yer aldı. İddianamede iddia olunan örgütün 14 eylem planı şu başlıklarla yer aldı:



1- Ümraniye’de ele geçirilen bombalar

2- Yargıtay mensuplarına suikast hazırlığı

3- İzmir’de bulunan NATO tesislerine silahlı saldırı

4- 2005 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’a yönelik suikast hazırlığı

5- 2007 yılı içerisinde gazeteci yazar Fehmi Koru ve yazar Orhan Pamuk’a yönelik silahlı saldırı hazırlığı

6- 2007 yılı içerisinde Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ile Milletvekili Sabahat Tuncel ve Ahmet Türk’e yönelik silahlı saldırı hazırlığı

7- İbrahim Şahin’de ele geçirilen silah ve mühimmat ve suikast planları

8- Ermeni asıllı Türk vatandaşı olan Minas Durmaz Güler’e yönelik suikast hazırlığı

9- Ermeni Patriği Mesrob Mustafyan’a yönelik suikast hazırlığı

10- Alevi Beştaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız’a yönelik suikast hazırlığı

11- Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Genç’e yönelik suikast hazırlığı

12- Ankara Eryaman Ayaş Yolu no: 93 adresinde bulunan alışveriş merkezine yönelik bombalı saldırı planı

13- Sanık Mustafa Dönmez’de ele geçirilen, Başbakan’a yönelik suikast planı ve silahları

14- Rahmi Koç Müzesi’ndeki denizaltıda bulunan patlayıcı madde ve burada yapılması planlanan eylem.





‘Buzdolabında CD var’



İhbarcının 24 Mayıs 2009 tarihinde gönderdiği e-mailde çok ilginç notlar bulunuyor. Bunlar arasında Ergenekon’a ait dosya ve bilgilerin nerede saklandığı en ince ayrıntısına kadar yazıyor



Poyrazköy iddianamesinde ilginç ayrıntılar da yer alıyor. Bunlardan en önemlisi gelen ihbar mektuplarında, ihbarcının verdiği detaylı bilgiler. Deniz subayı olduğunu söyleyen ihbarcının 24 Mayıs 2009’da gönderdiği ihbar mailinde örgüt üyeliğiyle suçladığı bazı kişilerin bilgileri nerede ve nasıl sakladığı konusunda şunları söylüyor:



Deniz Kurmay Kıdemli Albay Şafak Yürekli: Ergenekon’un hedefleri doğrultusunda Deniz Kuvvetleri içersinde oluşturulan Kafes Eylem Planı’ndan da bilgisi vardır. Ve bu plana el altından her türlü desteği vermektedir. Şafak Yürekli’nin kullanmaya başladığı Kurmay Başkanı F.D.’nin odasında çelik kasanın yanındaki kilitli evrak dolabının arkasında CD ve USB gizlemektedir. Gizlediği bu CD ve USB’ler özel olarak şifrelenmiştir. Bakıldığında film olarak görülmektedir. Ancak şifre çözülebilirse içerisine Ergenekon’a ait-özel dosya ve gündemlerin bulunduğu göreceksiniz. Ve ofisinde gizlediği SD kartta da çok önemli bilgileri saklamaktadır.



Kur. Kd. Alb. Mert Yanık: ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasındaki bağlantıyı Mert Yanık sağlamaktadır. Çalışma odasındaki iki kütüphanede camlı ve kapaklı bölümlerdeki karton kutular, dosyalar, Cumhuriyet stratejiler klasörleri ve gemi resimleri arasında Ergenekon’a ait belge doküman ve evrak gizlemektedir.



Kur. Kd. Alb. Tayfun Duman: Bu şahsın bilgisayarında Deniz Kuvvetleri içerisinde bulunan Ergenekon mensuplarının bütün yazışmalarını bulabilirsiniz. Ancak yapılan operasyonlar sonucu bunların silindiğini duymuştum. Ayrıca ofisinde çalışma masasının sağındaki duvara sabitlenmiş buzdolabının altında da örgüte ait belgelerin bulunduğu CD’ler bulabilirsiniz.



Kur. Kd. Alb. I. Koray Özyurt: Deniz Kuvvetleri içerisinde Ergenekon’un sıkı savunucularındandır. Kendi odasında Ergenekon’a ait gizli belgeleri de saklamaktadır. Bu belgeler odasına girildiğinde soldaki dolabın altındadır.





Tuğamiral Görgeç’e ÇYDD soruları



İddianamede şüpheli olarak yer alan Tuğamiral Levent Görgeç’e savcılık sorgusunda özellikle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kadıköy Şubesi’nde çıkan belgelerle ilgili sorular soruldu. Savcılık sorgusunda hakkındaki iddiaları reddeden Görgeç, ÇYDD ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını, Mehmet Haberal ismini televizyondan duyduğunu, görevi gereği herhangi bir derneğe üye olmadığını ve Ata Evler Projesi’yle de bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.





‘Planlar 28 Şubat’ın devamı’ notu düşüldü



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları, iddianamedeki bazı şüphelilere ilişkin olarak “Delilller ve hukuki durumun değerlendirilmesi” bölümlerinde, “İrticayla Mücadele” ve “Kafes Eylem” planlarının 28 Şubat döneminin devamı olduğunu kaydetti. İddianamede, “28 Şubat döneminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) bünyesinde ‘Batı Çalışma Grubu’ adıyla faaliyet yürüten yapılanmanın, faaliyetlerine halen son vermediği” ifadeleri yer aldı.





Ali Tatar adı bazı belgelerde var



Hakkında tekrar yakalama kararı çıkması üzerine intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar’ın ismi iddianamedeki bazı belgelerde geçti. Tatar’ın adı bir belgede kurye, bir başka belgede ise irtibata geçilecek kişi olarak yer aldı. İddianamede Tatar’a bir suç isnat edilmedi. Tuğamiral Levent Görgeç’le ilgili suçlamaların anlatıldığı bölümde, Kocaeli’ndeki bir soruşturma kapsamında yapılan aramada ele geçirilen bir flash belleğin incelemesinde, “Eruygur” isimli world belgesinde Ali Tatar’ın ismi geçti.