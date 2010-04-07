17 bin sözleşmeli zam bekliyor

T24- Geçici işçi statüsündeyken sözleşmeli personel yapılan yaklaşık 17 bin çalışan, maaşlarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Geçici işçiyken Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında sözleşmeli personel yapılanların maaşlarında artışa gidilmesi için girişimde bulunuldu.

Maaşları döner sermayeden ödenen ve tamamına yakını üniversite hastanelerinde görev yapan sözleşmeli personelin maaşlarını belirleme yetkisinin çalışılan kurumlara bırakılması sorun oldu.

Maliye Bakanlığının, kurumların teklif ettiği maaşları sadece onaylaması nedeniyle bu kapsamdaki personelin aynı kurumda aynı işi yapan çalışanlardan yaklaşık 350 lira düşük maaş aldıkları belirtiliyor.

Türk Sağlık-Sen, konuyla ilgili bir çalışma başlatarak Maliye Bakanlığına başvuruda bulundu.

Başvuruda, Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı birimde çalışan kadrolu personel ile sözleşmeli personel arasındaki maaş farkının 333 lira olduğuna dikkat çekilerek, bakanlıktan, ücret eşitsizliğini gidermeye yönelik çalışma yapılması talep edildi.

Maliye Bakanlığından verilen yanıtta, konunun yapılacak çalışmalarda değerlendirileceği belirtildi.



-DİLEKÇE KAMPANYASI-



Türk Sağlık-Sen, bu gelişmeler üzerine ''dilekçe kampanyası'' başlattı. Sendika, bu kapsamda, geçici işçi statüsünde çalışırken 4/B statüsünde sözleşmeli personel yapılan 17 bine yakın personel için dilekçe hazırlandı. Dilekçeler, sözleşmeli personel tarafından Maliye Bakanlığına fakslanmaya başlandı.

Hazırlanan dilekçede, kamu idarelerinde çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin pozisyon unvanı, adedi, niteliği ve sözleşme ücretinin, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vize edildiği belirtildi.

Maliye Bakanlığınca vize edilerek ödenen aylık maaş ile aynı iş yerinde aynı eğitim düzeyi ile hizmet süresine sahip ve aynı işi yapan kadrolu personel arasında maaş farkı bulunduğuna işaret edilen dilekçede, bu farklılığın giderilmesi için düzenleme yapılması istendi.