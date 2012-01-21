17 bin öğretmen atanacak

T24- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, şubat ayında 17 bin öğretmenin kadrolu olarak alınacağını söyledi, serbest kıyafet için öğrencilerin fikrini sordu. Gazetecilerin “Müjde var mı?” sorusuna da “Nabız yokladım. Çalışma olursa, duyururum” diye yanıt verdi



Bakan Dinçer el öptü

Dinçer, karne dağıtım töreninde bir çocuğun elini öptü. İlköğretim birinci sınıf öğrencisi Buse de Dinçer’e “Sizin karneleriniz hep çok iyi gelmiştir. Koskoca Milli Eğitim Bakanı olmuşsunuz” dedi





Milliyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 2011-2012 eğitim öğretim yılının birinci yarısının sona ermesi dolayısıyla MEV Gökkuşağı EÇEM Anaokulu ve İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Okula girişinde öğrencilerin dans gösterisi sunduğu Dinçer, karne töreninin ardından yaptığı açıklamada, hükümet olarak yapılan çalışmalardan sonra şubatta 17 bin öğretmen almaya karar verdiklerini söyledi.





Dinçer, “17 bin öğretmenimizi şubat ayında, ikinci dönemin başında hemen yetiştirecek şekilde bürokratik işlemleri tamamlayacağız ve öğretmenlerimizi bu süreçte alacağız” dedi. Dinçer, ataması yapılacak 17 bin öğretmenin kadrolu olarak alınacağını söyleyerek, bu atamanın eğitimin başlamasından hemen önce yapılacağını kaydetti. Hangi branşlarda öğretmen atanacağı yönündeki bir soru üzerine Dinçer, branşların ve illerin, çok yakında yayımlanacak kılavuzda yer alacağını ifade etti.





‘Nabız yokladım’





Törendeki konuşmasının ardından okulu gezen Dinçer, eğitim gören engelli öğrencilerle sohbet etti. Sınıfları da ayrı ayrı gezen Dinçer, öğrencilere karnelerini dağıttı, kitap ve diş macunu hediye etti. Dinçer, öğrencilere, “Destek bulacağım ümidiyle soruyorum, kızlar böyle forma yerine serbest kıyafet olsa okullarda, sizce iyi olur mu, ne diyorsunuz” sorusunu yöneltti. Öğrenciler de Dinçer’e, “Evet, çok iyi olur” yanıtını verdi.





Dinçer, gazetecilerin “serbest kıyafetle” ile ilgili sorusu üzerine, “Nabız yokladım. Karne verdiğim çocuklara sadece serbest kıyafet ile ilgili ne düşünüyorlar onunla ilgili bir fikir aldım. Dolayısıyla bununla alakalı bir şey olursa size duyururum” diye konuştu. “Bir müjde diyebilir miyiz” sorusu üzerine ise Dinçer, “Yok, hayır. Ben sadece orada çocukların fikrini sordum” dedi.



Engelli çocuklara meslek lisesi





Engelli bir öğrencinin, “Ben, engelli arkadaşlarıma okul istiyorum. Onlara yardımcı olmanızı istiyorum” sözleri üzerine Dinçer, “Biz, bu okulun devamı niteliğinde sayılabilecek lise veya meslek lisesi açmaya karar verdik. Böylece eğitiminizi siz ortaöğretimde de tamamlayacaksınız” diye konuştu.





Teşvik edici yaklaşım benimseyin’





Dinçer, çocukların karnelerinin aynı zamanda anne babalar olarak onlarla ne ölçüde ilgilenildiği, ne ölçüde destek olunulduğu hakkında fikir veren birer ayna niteliğinde olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla çocukların özgüvenini zedeleyecek tutumlardan özenle kaçınmanızı, çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler oluşturacak tepkiler yerine, yapıcı, onarıcı, destek ve teşvik edici bir yaklaşım benimsemenizi sonuç alıcı olması bakımından çok önemli görüyorum” dedi.

Dinçer, çocuklara da mesajında “Karnenizdeki notlarınız ne olursa olsun; umudunuzu, cesaretinizi, çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı, yapabileceğinize dair güvenizi hep diri tutun” dedi.





