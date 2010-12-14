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Dünya

17 BALIKÇININ ÖLDÜĞÜ OLASILIĞI SEUL (A.A)

14 Aralık 2010 10:52

-17 BALIKÇININ ÖLDÜĞÜ OLASILIĞI SEUL (A.A) - 14.12.2010 - Güney Buz Denizi'nde batan Güney Kore'ye ait balıkçı gemisinin kayıp 17 denizcisi bulunamadı. Kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, aramaların durdurulduğu, kayıp 17 denizcinin bulunamadığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kayıp denizcilerin de muhtemelen öldükleri ve böylece ölü saysının 22'ye yükseldiği kaydedildi. Daha önce yapılan açıklamada, 5 denizcinin öldüğü bildirilmişti. Kurtarma ekibinden Yeni Zelandalı Dave Wilson, "Bulamadığımız denizcilerin buzlu suda sağ kalmış olması imkansız" dedi. 614 ton ağırlığındaki "Number One Insung" gemisi, Yeni Zelanda'nın güneyine 2 bin 250 kilometre uzaklıkta battıktan sonra gemideki 20 denizci yakınlardaki başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarılmıştı.  Güney Kore, kurtarma çalışmaları için Yeni Zelanda'dan yardım talep etmişti.

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