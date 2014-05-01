17 Aralık'tan sonra yayımlanan tekziplerde Sabah grubu zirvede

Medya Tekzip Merkezi (MTM), 17 Aralık 2013 - 30 Nisan 2014 aralığında ulusal basının tekzip raporunu açıkladı. Raporda Sabah grubunun listenin ilk sıralarını paylaşması dikkat çekti.

Medya Tekzip Merkezi, tüm ulusal gazete, dergi, haber ajanslarını tarayarak; gazetelerin yayınladığı tekzipleri "tekzip", "cevap ve düzeltme", "yalanlanmış haber" ve "düzeltme" ana başlıkları altında raporladı.

Sabah listenin başında

Medya Tekzip Merkezi'nin gazeteleri düzenli olarak tarayarak elde ettiği verilere göre; Sabah, Takvim, Taraf, Aydınlık ve Hürriyet söz konusu 4.5 aylık dönemde en çok tekzip, yalanlanmış haber ve düzeltme yayınlayan gazeteler oldu.

Medya Tekzip Merkezi'nin verilerine göre gazetelerin tekzip raporu listesinin ilk 5 sırası şöyle:

Sabah 77 (20 Tekzip, 11 Cevap ve Düzeltme, 31 Yalanlanmış Haber, 15 Düzeltme)

Takvim 36 (16 Tekzip, 4 Cevap ve Düzeltme, 13 Yalanlanmış Haber, 3 Düzeltme)

Taraf 31 (1 Tekzip, 11 Cevap ve Düzeltme, 17 Yalanlanmış Haber, 2 Düzeltme)

Aydınlık 31 (10 Cevap ve Düzeltme, 3 Yalanlanmış Haber, 18 Düzeltme)

Hürriyet 29 (3 Tekzip, 6 Cevap ve Düzeltme, 2 Yalanlanmış Haber, 18 Düzeltme)