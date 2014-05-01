T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 Aralık'tan sonra yayımlanan tekziplerde Sabah grubu zirvede

Medya Tekzip Merkezi, 17 Aralık 2013 - 30 Nisan 2014 aylarını kapsayan 4.5 aylık dönemde basının tekzip karnesini çıkardı

01 Mayıs 2014 15:03

Medya Tekzip Merkezi (MTM), 17 Aralık 2013 - 30 Nisan 2014 aralığında ulusal basının tekzip raporunu açıkladı. Raporda Sabah grubunun listenin ilk sıralarını paylaşması dikkat çekti. 

Medya Tekzip Merkezi, tüm ulusal gazete, dergi, haber ajanslarını tarayarak; gazetelerin yayınladığı tekzipleri "tekzip", "cevap ve düzeltme", "yalanlanmış haber" ve "düzeltme" ana başlıkları altında raporladı.

 

Sabah listenin başında

 

Medya Tekzip Merkezi'nin gazeteleri düzenli olarak tarayarak elde ettiği verilere göre; Sabah, Takvim, Taraf, Aydınlık ve Hürriyet söz konusu 4.5 aylık dönemde en çok tekzip, yalanlanmış haber ve düzeltme yayınlayan gazeteler oldu.

Medya Tekzip Merkezi'nin verilerine göre gazetelerin tekzip raporu listesinin ilk 5 sırası şöyle:

Sabah 77 (20 Tekzip, 11 Cevap ve Düzeltme, 31 Yalanlanmış Haber, 15 Düzeltme)

Takvim 36 (16 Tekzip, 4 Cevap ve Düzeltme, 13 Yalanlanmış Haber, 3 Düzeltme)

Taraf 31 (1 Tekzip, 11 Cevap ve Düzeltme, 17 Yalanlanmış Haber, 2 Düzeltme)

Aydınlık 31 (10 Cevap ve Düzeltme, 3 Yalanlanmış Haber, 18 Düzeltme)

Hürriyet 29 (3 Tekzip, 6 Cevap ve Düzeltme, 2 Yalanlanmış Haber, 18 Düzeltme)

 

ETİKETLER

sabahtakvimtekzipmedya takip merkezi17 aralıkzirvesabah grubuhürriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24