'17 Aralık'tan bir hafta önce polislere veri silme eğitimi verildi' iddiası

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “darbe” tanımlaması yaptığı 17 ve 25 Aralık sürecinin ardından emniyette başlatılan soruşturmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nce (KOM) 17 Aralık’tan sadece bir hafta önce veri güvenliği konulu seminer yapıldığı öne sürüldü. Semineri izleyen katılımcı polislere veri güvenliği ve veri silme konusunda bilgilendirme yapıldığı iddia edildi.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, 17 ve 25 Aralık sürecinin yaşanmasıyla birlikte başta Ankara ve İstanbul olmak üzere değişik kentlerdeki emniyet birimlerinde başlatılan inceleme ve soruşturma çalışmalarında görev alan müfettişler, önemli bir bilgiye ulaştı. Özellikle, hükümete yönelik 17 ve 25 Aralık soruşturmalarını yürüten birimlerin yanı sıra bazı kentlerdeki emniyet istihbarat ünitelerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde inceleme yapan müfettişler, eskiye ait birçok verinin geri gelemeyecek biçimde silindiğini ortaya çıkarmıştı.

Bir hafta önce çalıştay yapıldı

Bu gelişme üzerine çalışmalarına devam eden müfettişler, bilgilerin çok kısa zaman aralığında “wipe” adıyla bilinen veri silme programı kullanılarak yok edildiğini belirledi. Habere göre, daha sonra özellikle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran müfettişler, dairenin 17 Aralık sürecinden birkaç gün önce özel bir çalıştay yaptığını saptadı.

Daire arşivinde yapılan incelemelerde, çoğunluğu büyük kentler olmak üzere bazı kentlerdeki KOM Şubesi’nde görevli uzman polislerin davet edildiği çalıştayın Afyonkarahisar’da bir termal tesiste 9-13 Aralık arasında yapıldığı anlaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nde görevli bilişim uzmanı bir emniyet amiri ve bir başkomiser eğitim verdiği çalıştayda, güvenli veri ortamlarının sağlanması, verilerin silinmesi ve toplum mühendisliği konularında bilgilendirme yapıldığı görüldü.

Çalıştayın, Emniyet Genel Müdür yardımcısının imzasını taşıyan onayla yapıldığı anlaşıldı. Emniyet yönetiminin de çalıştaydan bilgisinin olduğunu tespit eden müfettişler, 17 Aralık’tan sonra silinen verilerde wipe programının internetten indirdiği belirlenen IP numarasını taşıyan bilgisayarın peşine düştü. Müfettişler, söz konusu programı kullanarak bilgisayardan veri sildiği tespit edilen polislerin ifadesini aldığı öğrenildi.