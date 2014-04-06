'17 Aralık'ta ortaya çıkanlar beni büyük hayal kırıklığına uğrattı'

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan itibaren yaşananların kendisini "büyük hayal kırıklığına" uğrattığını söyledi. Hollandalı Hıristiyan Demokrat milletvekili, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün şaibeli hale geldiğini, adalet bakanının artık hakim ve savcıları atama yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Zaman Brüksel Temsilcisi Selçuk Gültaşlı'nın Samanyolu Haber'de yayınlanan Avrupa Masası programına misafir olan Oomen-Ruijten, adalet bakanının soruşturmalara da tek başına karar verme yetkisine ulaştığını söyledi. Geçen ay kabul edilen Türkiye raporunu "Yazdığım en sert rapor" olarak nitelendiren Oomen-Ruijten, "Bir demokraside bunlar yaşanmamalıydı." dedi.

Mahalli seçimlerde AK Parti'nin başarılı olduğunu ve tebrik edilmesi gerektiğini kaydeden AP raportörü, iktidarın bu başarısının ardından bir an evvel dostlarının kendisini şimdi neden eleştirir hale geldiğine yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

17 Aralık sonrasında yaşanan gelişmelerin raporunu çok olumsuz etkilediğini vurgulayan Oomen-Ruijten, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın soruşturmayı Hizmet'e bağlaması hakkında da "Komplo teorilerine inanmam. Eğer Erdoğan'ın iddia ettiği gibi paralel bir yapı varsa hakim ve savcılar hukukun üstünlüğü çerçevesinde bu işin üzerine gitsin. Yolsuzluk iddiaları ile ilgili de aynı tavrım geçerli ama artık yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin hiçbir şey duymuyorum." dedi. Oomen-Ruijten, Erdoğan'ın dış güçler iddiası için ise "Tamamen saçma." dedi. YouTube ve Twitter yasağının kendisi için "inanılmaz" olduğunu vurgulayan Oomen-Ruijten, Avrupa'da böyle bir yasak uygulayan iktidarın ertesi gün Meclis'te çoğunluğunu kaybedeceğini söyledi. CHP'nin de seçimleri neden kaybettiği konusunda düşünmesi ve daha yapıcı bir muhalefet yapması gerektiğini kaydetti.