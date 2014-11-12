17 Aralık'ta açılan tek davanın sanığı: Bizim takipsizlik kararı verilen 120 kişiden ne eksiğimiz var?

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonda açılan tek dava olan, Fatih Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yargılama dün başladı. Aralarında koruma kurul üyeleri ve mimarların da bulunduğu 21 kişinin yargılandığı davada sanık avukatı Hikmet Çarboğa, 17 Aralık soruşturmasına verilen takipsizlik kararına vurgu yaparak, “21 kişinin takipsizlik kararı verilen 120 kişiden ne gibi bir eksikliği vardır” diye sordu.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, 4 eski bakanla ilgili rüşvet iddiasıyla kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu, dün Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın özel kalem müdürü Sadık Soylu ile eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlunun arkadaşı Salih Barış Kıranta’nın da aralarında bulunduğu tanıkları dinledi. Komisyon salonunun bulunduğu alan için olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken gazetecilerin tanıkların girişini görmesi engellendi, telefon dinlemeye karşı jammer çalıştırıldı.

Basın engellenirken, soruşturma komisyonu salonunun önünden geçilen ve bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na bürokratlar, gazeteciler ve uzmanların geçişine izin verilmesi dikkat çekti.

Komisyona, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gümrük Müsteşarı Ziya Altun Yıldız, Zafer Çağlayan’ın kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan, oğlu Kaan Çağlayan ile özel kalem müdürü Onur Kaya, Kaan Çağlayan’ın arkadaşı Salih Barış Kıranta, Mehmet Ali Kahraman, Emniyet Amiri Orhan İnce ile Bayraktar’ın özel kalem müdürü Sadık Soylu davet edilmişti. Fatih Belediye Başkanı Demir ile Sadık Soylu’nun toplantının başlamasından kısa bir süre sonra çıkması “bilgi vermedikleri” biçiminde yorumlandı.

Tek davanın kapatılması istendi

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonda açılan tek dava olan, Fatih Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yargılama dün başladı. Aralarında koruma kurul üyeleri ve mimarların da bulunduğu 21 kişinin yargılandığı davada sanık avukatı Hikmet Çarboğa, 17 Aralık soruşturmasına verilen takipsizlik kararına vurgu yaparak, “21 kişinin takipsizlik kararı verilen 120 kişiden ne gibi bir eksikliği vardır” diye sordu.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 16 sanık katıldı. Davanın sanıkları arasında bulunan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in kardeşi Selahattin Demir ise duruşmaya gelmedi. Sanık avukatlarından Fırat Epözdemir, 17-25 Aralık operasyonlarını anımsatarak, “Paralel devlet yapılanmasına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar yargılamanın durdurulmasını talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti yargılamanın durdurulması taleplerini reddetti. Duruşmaya bugün devam edilecek.

Savcıdan ‘kapatın’ talebi

Savcı Ekrem Aydıner, kapatılan 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin aralarında Rıza Sarraf, eski bakan çocukları Barış Güler ve Kaan Çağlayan’ın da bulunduğu 53 kişi hakkında verilen takipsizlik kararına yapılan itirazın reddedilmesini istedi. 17 Aralık soruşturmasını yürüten ve 53 kişi hakkında takipsizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Aydıner, itiraz eden şikâyetçi emniyet eski müdürü Orhan İnce’nin de aralarında bulunduğu 42 kişi ve kuruluşun suçtan doğrudan zarar görmelerinin söz konusu olmadığını iddia etti.

Kararın ardından CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir ve Muğla Baro Başkanlığı, Halkın Kurtuluşu Partisi ile resmi olarak itiraz etme hakkına sahip tek kişi olan eski emniyet müdürü Orhan İnce’nin de bulunduğu 42 kişi ve kuruluş takipsizlik kararının kaldırılmasını ve 53 kişi hakkında dava açılmasını talep etmişti. Yapılan itirazları toplu olarak değerlendirecek olan İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği ise soruşturmayı yürüten ve takipsizlik kararını veren savcı Aydıner’den itirazlara ilişkin görüşünü sordu. Savcı Ekrem Aydıner de takipsizlik kararına itiraz edenler arasında Orhan İnce dışındakilerin soruşturmanın tarafı olmadığına dikkat çekerek, soruşturulan suçlarla ilgili olarak doğrudan zarar gören sıfatını taşımadıkları ve karara itiraz haklarının bulunmadığını kaydetti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği itirazlara ilişkin kararını ise önümüzdeki günlerde açıklayacak. Eğer itiraz kabul olursa 53 kişi hakkında dava açılacak reddedilirse takipsizlik kararı kesinleşmiş olacak.