17 Aralık'ta 5 kişinin tutukluluk haline devam kararı

17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan Eski İçişleri Bakanı Mummer Güler'in oğlu Barış Güler, Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutukluluk halinin bugün gözden geçiren mahkeme şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan İş adamı Reza Sarraf, Barış Güler, Kaan Çağlayan, Hikmet Tuner ve Özgür Özdemir'in aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Cem Tursun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İncelemeyi yapan İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi, Reza Sarraf'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin de tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme gerekçe olarak, şüpheliler hakkındaki mevcut delil durumu, ceza alt ve üst sınırı ile kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunmasını gösterdi.

6 kişi tahliye edilmişti

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Süleyman Aslan, Abdullah Happani, Ahmet Murat Öziş, Umut Bayraktar, Onur Kaya ve Mohammadsadegh Rastgar Shıshehgarkhaneh tahliye talebi üzerine geçtiğimiz hafta Cuma günü nöbetçi İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişti.