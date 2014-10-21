17 Aralık'ın sıfırlanmasını protesto için 81 ilde siyah çelenk

CHP, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına takipsizlik verilmesini protesto etti. 81 ilde adliyelerin önüne ‘Adaletin Kara Günü’ yazılı siyah çelenk bırakıldı, tuz döküldü. 17 Ekim’in, tarihe ‘Adaletin kara günü’ olarak geçmesi istendi. İstanbul Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nın önünde düzenlenen gösteride konuşan İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı “Bugün hukuku sıfırlanmış bir ülke için yas günü. Arkamdaki binanın üzerinde adalet, içerisinde ‘Reza-let’ var. Dışarıdan bakıyorsunuz Adalet Sarayı, içerisine giriyorsunuz Ak Saray.” dedi.

Ayakkabı kutuları, para kasaları ve ses kayıtları gibi pek çok hukuki delile rağmen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına verilen ‘takipsizlik’ kararına tepkiler dinmiyor. CHP il başkanlıkları öncülüğünde başlatılan ve tüm yurtta gerçekleştirilen protestoların İstanbul ayağına, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, milletvekilleri Mahmut Tanal, Kadir Gökmen Öğüt, Melda Onur ve İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın da aralarında bulunduğu yüzlerce partili, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önüne geldi. Eylemde, Hürriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni ve CHP’nin yeni MYK üyesi Enis Berberoğlu da partisiyle birlikte ilk kez göründü. Partililer adliye önüne çelenk bırakmadan önce basın açıklaması yaptılar. Grup adına konuşan İl Başkanı Salıcı “Suçluların korunduğu, hukukçuların kovulduğu, İstanbul Adliyesi önündeyiz. Bugün adalet karartılmış, hukuku sıfırlanmış bir ülke için yas günü. Çünkü bu arkamda görmüş olduğunuz devasa binanın üzerinde adalet, içerisinde ‘REZA-let’ var. Dışarıdan bakıyorsunuz Adalet Sarayı, içerisine giriyorsunuz AK SARAY.” ifadelerini kullandı. Tüm ülkede yas ilan ettiklerini belirten Salıcı, bu kararla birlikte rüşvet ve yolsuzluğun meşru, hırsızı yakalamanın suç olduğunu kaydetti. Meclis’e sunulan yargı paketine de atıfta bulunarak söz konusu kararı eleştiren Salıcı, yolsuzluk soruşturmasında yapılan aramalarda ele geçirilen içi para dolu ayakkabı kutularının ve 6 adet para sayma makinesinin makul şüphe sayılmadığını ancak bunları ortaya çıkaran polis ve yargı mensupları için kuvvetli delil var denilerek meslekten ihraç yolu açıldığını anlattı. Salıcı, söz konusu soruşturmayı yapan Savcı Muammer Akkaş’ın ihracının istenmesine de tepki gösterdi. Açıklamanın ardından partililer “Hırsız var” sloganları eşliğinde adliyenin önüne siyah çelenk bıraktı.

Protesto kapsamında Türkiye genelinde bütün adliyelere siyah çelenk bırakan CHP’nin Ankara eylemine de CHP’li milletvekilleri Aylin Nazlıaka, Gürsel Tekin, Mustafa Balbay gibi isimler katıldı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun sembolü haline gelmiş ayakkabı kutuları ile adliye önüne gelen partililer adliye bahçesine tuz dökerek ‘tuz koktu’ mesajı verdi. Parti mensupları daha sonra siyah çelenk bırakarak ‘Takipsizliği takipteyiz’ sloganları ile karara tepki gösterdiler. Adliye önünde grup adına basın açıklaması yapan CHP Ankara İl Başkanı Necati Yılmaz, “Milyon dolarlarca para, para kasaları, para sayma makineleri, görüşme tapeleri, 4 bakanın istifası ve tutuklandıktan sonra serbest bırakılan bakan çocukları hafızamızda dururken, soruşturma ile ilgili verilen takipsizlik kararı toplumun vicdanını karartmış, bugün, hukuk tarihimize ‘adaletin kara günü’ olarak geçmiştir. Bu takipsizlik kararıyla toplumun adalet beklentisi sıfırlanmış olabilir. Ama toplumsal belleğimizin ve vicdanımızın sıfırlanması mümkün değildir.” dedi. Eylem, Türkiye’nin diğer illerinde de gerçekleştirildi.