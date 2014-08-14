17 Aralık'ın polis şefi Saygılı'dan Hürriyet'in manşetine cevap

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, Hürriyet gazetesinin dün (13 Ağustos 2014) "e-postamıza polis girmiş" başlığıyla manşetine taşıdığı habere ilişkin açıklama yaptı. Star gazetesinin "7 bin kişiyi dinlediler" manşetine (24 Şubat 2014) atıf yapan Saygılı, Enis Berberoğlu'nun genel yayın yönetmenliğinden istifasına da değinerek, "Yeni yönetim daha yaratıcı davranıp 'Polis 70 milyonun e-postalarını takip etmiş' demeliydi" ifadelerini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Yakup Saygılı, "Tüm mail içeriklerinin takip edilmesi mümkün değil. Alınan mahkeme kararıda zaten hangi mail adresinin hangisine mail attığı bilgisidir. Sadece Marmara bölgesindeki tüm mail trafiğinin içeriklerini ve eklerini 3 ay boyunca kaydedebilecek hard disk henüz icad edilmedi" dedi.

Hürriyet'in manşeti

Hürriyet'te İsmail Saymaz'ın imzasıyla çıkan haberde, 22 Temmuz operasyonunda tutuklanan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan'ın imzasıyla Marmara bölgesindeki bütün maillerin izlenmesinin talep edildiği, 16 Ekim 2009'da lağvedilen özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ninde talebi onayladığı belirtilmişti.

Saygılı'nın 13 maddede Hürriyet'in manşetine ilişkin paylaştığı mesajlar şöyle:

- Hürriyetin GYY'i degisiminden sonra bu haber basligi ile hayal kirikligina ugradim.

- Yeni yonetim daha yaratici davranip "POLIS 70 MILYONUN E-POSTALARINI TAKIP ETMIS" demeliydi. Star in "7000 kisi dinlenmis" i gibi.

- Haber algi yonetimi acisindan basarili.Tebrik ederim.Sanki Marmara bolgesindeki herkesin mail icerikleri takip edilmis algisi olusmus.

- Tum mail iceriklerinin takip edilmesi mumkun degil. Alinan mahkeme karari da zaten hangi mail adresinin hangisine mail attigi bilgisidir.

- Yani konu mail iceriklerinin takibi degil, hangi kullanicinin hangi kullaniciya mail attigina dair bilgi.

- Yani aslinda hic kimsenin kan tahlili sonucu veya bankacilik islemlerine dair sifre bilgileri takip edilmis degil.Yesil receteye devam...

- Kendine mail atiyor gorunumunde birbiriyle haberlesen teror orgutlerinin takibinde onemli bir konu bu.Konu cok teknik, buradan anlatamam.

- Bir de istihbarat birimletinin su anda bile kullanmaya devam ettikleri -iddia edilen- konuyu desifre etmeleri hangi zihniyetin urunu.

- Haberde yazilan konu sucsa simdiki Istihbarat ve Mit biriminin yapageldigi işlem nedir peki?

- Sonuc: Alinan karar sadece tragikle ilgili. Bunu haberi yazanlar da yazdiranlar da cok iyi biliyor. Mail icerikleri degil.

- Iktidarin atadigi mudurler de bu islemi devam ettiriyorsa E. Demirhani karalamak icin bu yontem degermiydi? Bu kadar mi caresizsiniz?

- Sadece Marmara bolgesindeki tum mail trafiginin iceriklerini ve eklerini 3 ay boyunca kaydedebilecek hard disk henuz icad edilmedi.

- GYY degisimin etkisini terörle mücadele yontemlerinin desifresi olarak gorduk.Amacsucla mucadele olmayinca taktiklerin de onemi kalmamis