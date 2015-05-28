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17 Aralık'a takipsizlik veren hakimin sicili aklandı!

Savcı Ekrem Aydıner’in kınama cezası kaldırılarak terfisinin önü açılmış oldu

28 Mayıs 2015 23:59

HSYK, kapatılan 17 Aralık soruşturmasına ilişkin takipsizlik kararının altında imzası bulunan savcı Ekrem Aydıner’in kınama cezasını kaldırdı. Sicili 'sıfırlanan' Aydıner'in böylece terfi etmesinin önündeki engel de kalkmış oldu.

 

Otel faturasını işadamı ödemişti

 

Aydıner, 2011 yılında beş günlük otel konaklama ücretini Kadıköy merkezli bir şirketin sahibine ödettirdiği gerekçesiyle kınama cezası almıştı. Şirket sahibinin söz konusu ödemeyi yaptığına dair müfettiş tespitleri sonrasında Aydıner hakkında 'kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzu ile şahsi onur ve saygınlığını yitirdiği' gerekçesiyle kınama cezası verilmişti.

 

Oy çokluğuyla kaldırıldı

 

Arzu Yıldız'ın Grihat'ta yer alan haberine göre, 27 Mayıs tarihli HSYK toplantısında bu ceza oy çokluğuyla kaldırıldı.
Sarraf ve bakan çocukları hakkında takipsizlik kararı

17 Aralık soruşturmasına sonradan atanan savcı Ekrem Aydıner, soruşturma savcılarının dosyadan el çektirilmesinin ardından 17 Ekim 2014’te, işadamı Rıza Sarraf, Süleyman Aslan, Barış Güler ve Kaan Çağlayan’ın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında ‘Usulüne uygun delil toplanmadığı, suçun unsurlarının oluşmadığı ve herhangi bir örgüte rastlanmadığı’ gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.

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