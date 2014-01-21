17 Aralık yolsuzluk operasyonunda 2 tahliye

Mahkeme, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda yakalanıp tutuklanan Muacet Eroğlu ve Emir Korkmaz'a yurtdışı çıkış yasağı koyarak her ayın 2. haftası salı günü, ikametlerine en yakın polis merkezinde saat 10.00-20.00 saatleri arası imza atmalarını hükmetti.

İşadamı Rıza Sarraf, eski İçişleri Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

28. Sulh Ceza Mahkemesi 14 şüphelinin avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazı bugün karara bağladı. Mahkeme Muacet Korkmaz ve Emir Eroğlu'nun üzerine atılı suçun niteliği, delillerinin lehlerine değişme ihtimali ve tutuklulukta kaldıkları süreyi nazara alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme Eroğlu ve Korkmaz'a yurtdışı çıkış yasağı koyarak her ayın 2. haftası salı günü, ikametlerine en yakın polis merkezinde saat 10.00-20.00 saatleri arası imza atmalarını hükmetti. Öte yandan aynı dosyada bulunan İşadamı Rıza Sarraf, Eski İçişleri Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulundu 12 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karar da 12 şüphelinin üzerlerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, eylemlerinin gerektirdiği ceza miktarı, tutuklulukta geçirdikleri süre, suç süphelerinin varlığını gösteren kuvvetli delil bulunduğu ve tutuklama sebeplerinde bir değişiklik bulunmadığından, tutukluluk halinin devamına karar verildi.