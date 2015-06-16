17 Aralık tapelerinde Kılıçdaroğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 11 Şubat 2014’te partisinin grup toplantısında, yasa dışı yollarla elde edilen, montajlanmış, kurgulanmış olduğu iddia edilen 17 Aralık tapelerini yayınlamasından dolayı kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararının kaldırıldığı bildirildi.

'Düşünce açıklaması olarak değerlendirilemez'

Hürriyet'in haberine göre, hakimliğin kararında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’nun, Kılıçdaroğlu’nun 11 Şubat 2014’te CHP Grup toplantısında söylediği sözlerden, görüntü ve ses kayıtlarını yayınlamasından dolayı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği, buna da müşteki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Muammer Cemaloğlu tarafından itiraz edildiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun Meclis grup kürsüsünden teknik cihazlar kullanılarak yasa dışı yollarla elde edilen, montajlanmış, kurgulanmış olduğu belirtilen ses kayıtlarını kamu oyuna açıklamasının söz ve düşünce açıklaması olarak değerlendirilemeyeceği kaydedilen kararda şöyle denildi:

"Çünkü burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamış olduğu kendine ait herhangi bir söz ve düşünce bulunmamaktadır. Bu şekilde Meclis kürsüsünden yasa dışı yollarla elde edilen ses kayıtlarının, başkasına ait görüntülerin ve benzeri eylemlerin söz ve düşünce açıklaması olarak değerlendirilmesi mümkün değildir."

'Eyleme dönüştü'

Kararda, Kılıçdaroğlu’nun eyleminin Anayasa’nın 83/1. maddesinde düzenlenen yasama sorumsuzluğu kapsamındaki oy, söz ve düşünce açıklaması niteliğinde olmadığı, bunun bir eyleme dönüştüğü kanaatine varıldığı belirtildi. Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’nun kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında isabet bulunmadığı, Erdoğan’ın avukatı tarafından yapılan itirazın kabul edilerek kovuşturma yer olmadığına dair verilen kararın kaldırılmasına karar verildi.