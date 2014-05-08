17 Aralık şüphelileri sorgulanırken neler yaşandı?

T24, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasından alınana kadar dosyaya bakan savcı Celal Kara’nın bakan çocuklarının da şüpheli olarak sorgulandığı sürece dair tuttuğu tutanağa ulaştı.

Tutanakta, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz’ün emniyete neden gittiğine ilişkin bilgiler de yer aldı. Kara imzalı tutanağa göre, “Zekeriya Öz, emniyetten gelen bir ihbar üzerine Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü binasına gitti.”

20 Aralık 2013 tarihli tutanakta, ihbarda “şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken görevden alınan polislerin yerine atanan amirler tarafından cebir ve baskı uygulanarak dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Eğemen Bağış’a ait teknik takip tutanaklarının sorgu zabıtlarından çıkarılması istendiği” iddia edildi.

Celal Kara, bu ihbar üzerine emniyete gittiğini belirttiği “Öz’ün teslim almış olduğu soru metinlerini içeren 3 adet mühürlü zarfı soruşturmayı yürüten kendisine tevdi ettiğini” not düştü.

Celal Kara tarafından hazırlanan tutanakta yaşananlar şu ifadelerle anlatıldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığı’mızın 2012\120653 sayılı soruşturmasında 17.12.2013 yapılan operasyona mütakip İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde şüphelilerin savunmalarının alınması sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca dosyadaki deliller doğrultusunda hazırlatılmış olan sorulara 19.12.2013 tarihindeki şüpheli ifadelerinin alımı sırasında yeni atanan amirlerce cebir ve baskı uygulanmak suretiyle özellikle Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Avrupa Birliği Bakanı Eğemen Bağış ile ilgili olan teknik takip tutanakları ile ilgili hazırlanmış olan soruların savunmaları alınmakta olan şüphelilere sorulmaması ve sorular arasından çıkarılması istenildiğinden telefon ihbarı ile istihbarat olunması üzerine o esnada yine C.Başsavcılığı’mızca yürütülüp aynı günlerde operasyon yapılmış olan 2013\24880 sayılı soruşturmada gözaltına alınmış olan şüphelilerden 10 kişinin savcılığımıza getirilmiş olması ve bunlarla ilgili adli işlemlerin yürütülebilmesi için doğrudan müdahale imkânının bulunmaması nedeniyle o sırada halen adliyede bulunmakta olan ve bahsi geçen dosyaların yürütüldüğü Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu Başsavcı vekilliği görevini yürütmekte olan ve koordinasyondan sorumlu vekil olan Zekeriya Öz’e durumun aktarılması üzerine kendisinin emniyet binasına giderek savunmaların alınması sırasındaki gayri kanuni ve suç oluşturan müdahalenin engellenmesi amacıyla müsait durumda olan Başsavcı vekili Zekeriya Öz, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü Binası’na giderek yasal yetkisi çerçevesinde müdahaleyi engellediği ve evvelce savcılığımızda hazırlatılmış olan orijinal soru metinlerinin yazılı ve CD ortamında nüshalarını 3 adet mühürlü zarflar içerisinde teslim alıp yaklaşık 1,5 saat kadar da ifade alma işlemlerine nezaret ettikten sonra emniyet binasından ayrıldığı ve teslim almış olduğu soru metinlerini içeren 3 adet mühürlü zarfı soruşturmayı yürüten tarafıma tevdi ettiğine ve yukarıda anlatılan suç teşkil müdahaleyi yapanlar hakkında adli işleme esas olmak üzere iş bu tutanak tanzim ile imza altına alındı.”

Emniyette hazırlanan tutanakta ise şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012\120653 sayılı soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’müzce yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen hususlar ile ilgili düzenlenen raporlar, alınan şüpheli ifadeleri ve tamamlanmamış diğer şüphelilere ait ifade tutanakları mühürlü zarf içersinde CD ortamında teslim edildiğine dair iş bu tutanak tanzim ile imza altına alınmıştır.”