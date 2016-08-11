17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılara müebbet hapis istemi

17 Aralık soruşturmasını yürüten Zekariya Öz, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç hakkında hazırlanan iddianamede üç savcı için müebbet hapis cezası istendi.

Hürriyet'in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından, FETÖ/PDY'nin 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yapmasına ilişkin, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan 557 sayfalık iddianamede, şüpheli Zekeriya Öz'ün “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “Görevi kötüye kullanma”, “Resmi evrakta sahtecilik”, “Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme”, “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “İftira”, “Suç uydurma”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Nitelikli tehdit”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarına azmettirmeden 27,5 yıldan 72 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



İddianamede, şüpheli Celal Kara hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Görevi kötüye kullanma”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “İftira”, “Suç uydurma”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20,5 yıldan 62 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheli Mehmet Yüzgeç'in ise “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Görevi kötüye kullanma”, “Resmi evrakta sahtecilik”, “Haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “Kişi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 12,5 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Müşteki listesi



İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Beşir Atalay, Bülent Arınç, Ali Babacan, Taner Yıldız, Sadullah Ergin, Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, Cevdet Yılmaz, Fatma Şahin, Egemen Bağış, Nihat Ergün, Erdoğan Bayraktar, Mehmet Zafer Çağlayan, Suat Kılıç, İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay, Ömer Dinçer, Muammer Güler, Haydar Keskin, Barış Güler, Süleyman Aslan, İbrahim Bilgehan Taşdelen, Uğur Horata, Ahmet Özköse, Fatih Aysan, Müşir Deliduman ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu müşteki olarak yer aldı.



Şüpheliler Öz, Kara ve Yüzgeç hakkında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 18 Ağustos 2015'te tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkartıldığı ve şüphelilerin yakalanamadığı belirtilen iddianamede, “Gündüz”, “Korkut”, “Ayçiçeği”, “Fatih” ve “Yavuz” isimli gizli tanıkların beyanları ile aralarında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'nın da bulunduğu 9 kişinin tanık ifadeleri bulunuyor. İddianame, değerlendirme için Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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