T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 Aralık soruşturmasında ilk iddianame hazır

17 Aralık soruşturması"ndan ilk iddianamenin yazımı savcı Ekrem Aydıner tarafından tamamlandı

14 Mart 2014 11:57

17 Aralık 2013 tarihindeki operasyonla gün yüzüne çıkan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına dair ilk iddianamenin yazımı savcı Ekrem Aydıner tarafından tamamlandı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alana habere göre, soruşturmanın ilk iddianamesinde, şüphelilere "rüşvet almak-vermek", "resmi belgeyi bozma- yok etme veya gizleme", "2863 sayılı yasaya muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Tamamlanan bu ilk iddianame, örgütlü suçlarla yetkili başsavcı vekilliğine gönderildi.

17 Aralık soruşturması kapsamında aralarında bazı bakan çocukları ile tanınmış işadamlarının da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmış, ancak bu tutukluluklara yapılan itirazlar sonucunda cezaevinde hiçbir zanlı kalmamıştı.

 

ETİKETLER

17 aralıkiddianamehazırsavcırıza sarrafreza zarrabbarış gülerisalih kaan çağlayanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24