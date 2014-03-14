17 Aralık soruşturmasında ilk iddianame hazır

17 Aralık 2013 tarihindeki operasyonla gün yüzüne çıkan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına dair ilk iddianamenin yazımı savcı Ekrem Aydıner tarafından tamamlandı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alana habere göre, soruşturmanın ilk iddianamesinde, şüphelilere "rüşvet almak-vermek", "resmi belgeyi bozma- yok etme veya gizleme", "2863 sayılı yasaya muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Tamamlanan bu ilk iddianame, örgütlü suçlarla yetkili başsavcı vekilliğine gönderildi.

17 Aralık soruşturması kapsamında aralarında bazı bakan çocukları ile tanınmış işadamlarının da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmış, ancak bu tutukluluklara yapılan itirazlar sonucunda cezaevinde hiçbir zanlı kalmamıştı.