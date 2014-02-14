17 Aralık soruşturmasında 7 kişi tahliye edildi

17 Aralık soruşturması kapsamında Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha tahliye edildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve kardeşi Sebahattin Demir'in aralarında bulunduğu bazı isimler gözaltına alınmıştı. Mustafa Demir'in serbest bırakıldığı soruşturmada kardeşi Sebahattin Demir'in de aralarında bazı şüpheliler tutuklanmıştı. 7 kişi İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından bugün tahliye edildi. Mahkemece Fatih Belediye BaşkanI Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir, Yener Çavdar, Kader Demir, İmren Özbey, Selim Velioğlu, Ümit Değer ve Mustafa Bayhan tahliye edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olacağına karar veren mahkeme şüpheliler hakkında yurdışı çıkış yasağı koydu. Bugün öğle saatlerinde de İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nce Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın aralarında bulunduğu 6 kişi daha tahliye edilmişti.