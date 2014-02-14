T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 Aralık soruşturmasında 7 kişi tahliye edildi

17 Aralık soruşturması kapsamında Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir tahliye edildi

14 Şubat 2014 23:02

17 Aralık soruşturması kapsamında Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha tahliye edildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında  Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve kardeşi Sebahattin Demir'in aralarında bulunduğu bazı isimler gözaltına alınmıştı. Mustafa Demir'in serbest bırakıldığı soruşturmada kardeşi Sebahattin Demir'in de aralarında bazı şüpheliler tutuklanmıştı. 7 kişi İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından  bugün tahliye edildi. Mahkemece Fatih Belediye BaşkanI Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir, Yener Çavdar, Kader Demir, İmren Özbey, Selim Velioğlu, Ümit Değer ve Mustafa Bayhan tahliye edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olacağına karar veren mahkeme şüpheliler hakkında yurdışı çıkış yasağı koydu. Bugün öğle saatlerinde de İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nce Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın aralarında bulunduğu 6 kişi daha tahliye edilmişti. 

ETİKETLER

17 aralıktahliyeMustafa Demirsabahattin demir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24