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Özal soruşturması rafa mı kaldırıldı?

Savcı Kemal Çetin'in 17 Aralık sonrası görevden el çektirilmesiyle ikinci kez oluşturulması planlanan rapor düzenlenmedi

23 Mart 2015 11:58

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Zehir var zehirlenme yok" raporunun ardından yeniden oluşturulması beklenen bilirkişi heyeti 15 ay geçmesine rağmen hâlâ görevlendirilmedi.

Gökhan Özdağ’ın Bugün’de yer alan haberine göre, Özal'ın mezarını açtıran savcı Kemal Çetin, itirazlar üzerine yeni bir bilirkişi heyeti oluşturarak verilerin yeniden incelenmesi için harekete geçmişti. Ancak Çetin’in 17 Aralık sonrası görevden el çektirilmesiyle ikinci kez oluşturulması planlanan bilirkişi heyeti ve rapor düzenlenemedi.

Özal’ın ani ölümündeki sır perdesi halen aralanamadı. En son 2012 yılında savcılık kararıyla Özal’ın mezarı açıldı ve Feth-i Kabir yapıldı. Özal’ın mezardan çıkarılan naaşı incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Adli Tıp Kurumu incelemenin ardından 13 Aralık 2012’de "Zehir var ama zehirlenme yok” şeklindeki raporunu sundu. Bu rapor akıllardaki soru işaretlerini gidermeye yetmedi. Bunun üzerine Savcı Çetin, aralarında TÜBİTAK uzmanlarının da bulunduğu 8 kişilik bilirkişi heyeti oluşturarak kurulun raporunu yeniden inceletme kararı almıştı.

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