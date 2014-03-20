17 Aralık sonrası konut ve otomotivde ciddi daralma

Konut sektöründe 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ardından başlayan gerilim Şubat ayı rakamlarında ciddi daralmalara neden oldu. Otomotiv pazarında Şubat ayında yaşanan yüzde 27’lik daralmanın ardından konuttaki daralma yüzde 67.4’lere ulaştı.

Ünsal Ereke’nin Haber Türk’te yer alan haberine göre, 70 markalı konut projesini bünyesinde bulunduran Emlak GYO tarafından dün Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderilen rakamlar da geçen sene şubat ayında bin 19 adet konut satılırken bu yıl aynı dönemde bu rakam sadece 350 adet olabildi. 2013 Şubat ayında 1.1 milyar lira olan ciro ise yüzde 89’luk kayıpla 123 milyon lira gibi rekor bir düşüşe sahne oldu.

İlk işaret Aralık ayında geldi

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının başladığı Aralık ayı ile Şubat arasındaki 3 aylık dönemde toplam bin 790 konut satışından elde edilen gelir ise 662 milyon lirada kaldı. Oysa bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 3 bin 998 konuttan 2 milyar 321 milyon lira olmuştu. Geçen yılın üç aylık aynı dönemine göre ise adette azalma yüzde 55.2, ciroda azalma ise yüzde 71.4 olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul piyasasının önde gelen oyuncuları, genel olarak piyasada bir talep durgunluğu olduğunu doğrularken, bunu siyasi gerginlikler ve seçim zamanına girilmesine bağlıyor. Seçimler nedeniyle ortamın sıkça gerildiğine dikkat sektör oyuncuları, “Sonuçta hayatlarında her gün gayrimenkul almıyorlar, uygun ortamı beklemeleri normaldir” görüşünü belirtiyor.



Sektör ne dedi?

Haluk Sur - Emlak GYO Yönetim Kurulu: Seçim nedeniyle gergin bir ortam var “Geçen yıl daha çok projenin lansmanını gerçekleştirdik. Ancak buna karşın işin teknik kısmının açıklaması iç piyasadaki düşüşü görmemizi engellemez. Şu anda piyasada seçim nedeniyle gerilen bir ortam söz konusu. Yurtiçi ve yurtdışında herkes 31 Mart sabahına kilitlendi.”

Aziz Torun - GYODER Başkanı: Yüksek tansiyon alım kararında etkili oluyor “Genel olarak bakıldığında satışlarda düşüş olduğu bir gerçek. Bunda öne çıkanlar faiz oranları ve mevsimlik etkiler de olsa şu anda seçim öncesi insanların beklemesidir. Seçimlerin atmosferi, siyasi söylemlerdeki tansiyon yüksekliği insanların kararlarını doğrudan etkiliyor.”



Süleyman Çetinsaya - Artaş İnşaaat Y.K. Bşk.: Seçimlerin ardından satış normale döner “Şu anda Emlak Konut’un elinde satacağı proje pek kalmadı. Geçen yıl daha fazla proje satışa çıkmıştı, buradan bakıldığında rakamlar aslında normal. Satışlar beklentilerimizin altında olmasına karşılık yine de seçimlerin ardından normale döneceğini düşünüyoruz.”

Uğur Dumankaya - Dumankaya İnşaat Y.K. Bşk.: Stabil olmayan bu durum endişelendiriyor ”Tüketicinin genel anlamda seçim sonuçlarına kilitlendiğini görüyoruz, bu anlamda konut talebinde bir yavaşlama var. Satışlarda genel bir istikrar söz konusu değil. Bir hafta iyi bir hafta kötü geçiyor. Bu stabil ve sürdürülebilir bir noktada gitmiyor, bu durum bizi çok endişelendiriyor.”

Umut Durbakayım - Teknik Yapı Y.K. Üyesi: 2014 yılı için felaket senaryosu beklemiyoruz “Bizim satışlarımızda düşüş yok ama piyasada seçimler nedeniyle insanlar beklemede bulunuyor, genel bir durgunluk var. Seçim genel olarak piyasayı biraz düzene sokup şekillendirecektir. Piyasalarda istikrar aranıyor. Biz bu yıl için bir felaket senaryosu beklemiyoruz.”

Otoda biz durduk Avrupa gaza bastı

Türkiye’de otomobil pazarı şubat ayında yüzde 27.5 daralırken, AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı, 2014 yılı ocak-şubat döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 6.3 arttı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı, 2014 yılı ocak-şubat döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 6.3 arttı ve toplam 1 milyon 862 bin 597 adet satış gerçekleşti. 2013’ün aynı döneminde ise 1 milyar 751 bin 821 adet satış gerçekleşmişti. Bu arada Türkiye şubat rakamlarına göre toplam satış listesinde 8’incilikten 10’uncu sıraya geriledi.