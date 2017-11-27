17 Aralık savcılarına kırmızı bülten talebi

17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığına ilişkin Yargıtay'da görülen davada, firari eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.
Mahkeme Interpol’e üye 190 ülkede görüldüğü yerde yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle yazı yazılmasına karar verdi. Adalet Bakanlığı sanıkların dosyasını hazırlayıp Interpol’e gönderilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na iletecek.
Interpol, 2015’te iletilen kırmızı bülten talebini davaların ‘siyasi açılmış‘ olma şüphesini öne sürerek reddetmişti.
Davanın müştekileri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bulunuyor.
Almanya’da saklandığı yönünde ciddi şüpheler bulunan Zekeriye Öz, Ergenekon davasının da savcısıydı.