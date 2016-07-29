17 Aralık savcıları için Almanya ve Hollanda'ya iade talebi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gülen cemaatine bağlı bazı hâkim ve savcıların Almanya'da olduğunu söyleyerek, “Onların da iadesi gerekiyor” dedi. Çavuşoğlu, "Özellikle 17-25 Aralık yolsuzluk darbe girişiminden sonra gerek AB gerekse diğer uluslararası örgütlere ve FETÖ'nün yapılandığı ülkelere listeler vererek söz konusu terör örgütünü anlattıklarını" belirterek, “Özellikle Avrupalı dostlarımız hiçbir zaman bu varlığı kabul etmek istemediler. Yani maalesef böyle bir tehditin varlığını kabullenemediler, kabullenmek istemediler, şimdi onların da yüzüne vuruyoruz” diye konuştu.

Yurt dışında bulunan savcılar şöyle:

Zekeriya Öz

2004 yılında El Kaide üyesi El Sakka hakkında müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı. Malatya Zirve yayınevi Soruşturmasını yürüttü. 2 Haziran 2007 Ümraniye’de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunması ile başlayan Ergenekon soruşturmasını yönetti. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklandığı Andıç soruşturmasını, 3 Temmuz 2011’de Aziz Yıldırım’ın yargılandığı Şike Davası’nı başlatan savcıydı. Öz, hakkında yakalama kararı çıkmasından bir gün önce Artvin üzerinden önce Gürcistan’a oradan da Ermenistan’a gitti. Buradan da Almanya’ya giderek sığınma talebi istedi.

Fikret Seçen

Hrant Dink suikastı, askeri casusluk ve şantaj çetesi, Mehmet Haberal’ın gizlenen raporu, Hüseyin Baybaşin’in uyuşturucu kaçacakçılığı, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ele geçirilen belgelerle ilgili soruşturmaları yürüttü. 2007 yılında başlayan Ergenekon soruşturması’nı yürüten savcılardan biriydi. Hakkında yakalama kararı çıkan Seçen Holanda’da bulunuyor. kaçmıştı.

Celal Kara

2013’te 17-25 Aralık operasyonu soruşturmasını yürüttü. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ve “Örgüt kurmak” suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılmadan 12 saat önce Artvin üzerinden önce Gürcistan’a oradan da Ermenistan’a gitti. Daha sonra Almanya’ya geçiş yaptı.

Mehmet Yüzgeç

17-25 Aralık Operasyonu soruşturmasını yürüten Celal Kara’nın yardımcı savcısı olarak soruşturmayı yürüttü. “Örgüt kurmak” suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarıldı.