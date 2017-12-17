17 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor
14:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor
16:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
19:30 Beşiktaş - Osmanlıspor
FENERBAHÇE
Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TFF 1. LİG
13:00 Altınordu - Adana Demirspor
13:00 Elazığspor - BB Erzurumspor
15:30 MKE Ankaragücü - Grandmedical Manisaspor
18:00 Samsunspor - Akın Çorap Giresunspor
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Muratbey Uşak - Pınar Karşıyaka
15:15 Tofaş - Fenerbahçe Doğuş
17:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Eskişehir Basket
19:30 İstanbul BBSK - Anadolu Efes
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
13:00 Samsun Canik Belediye - Fenerbahçe
14:00 Botaş - Mersin BŞB
14:00 Çukurova Basketbol - OGM Orman Gençlik
16:30 Hatay BŞB - Bornova Beckerspor
16:30 Yakın Doğu Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi
AVRUPA\'DAN FUTBOL
18:15 Celta Vigo - Villarreal (Emre Mor)
22:45 Barcelona - Deportivo (Emre Çolak)
KUPA VOLEY ERKEKLER FİNAL MAÇI
14:00 Maliye Piyango - İstanbul BBSK