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Spor

17 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG 14:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor   14:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor 16:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray   19:30 Beşiktaş - Osmanlıspor  FENERBAHÇE Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

17 Aralık 2017 11:56

SÜPER LİG
14:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor  
14:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor
16:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray  
19:30 Beşiktaş - Osmanlıspor 

FENERBAHÇE
Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TFF 1. LİG
13:00 Altınordu - Adana Demirspor  
13:00 Elazığspor - BB Erzurumspor  
15:30 MKE Ankaragücü - Grandmedical Manisaspor  
18:00 Samsunspor - Akın Çorap Giresunspor  

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Muratbey Uşak - Pınar Karşıyaka
15:15 Tofaş - Fenerbahçe Doğuş
17:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Eskişehir Basket
19:30 İstanbul BBSK - Anadolu Efes

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
13:00 Samsun Canik Belediye  - Fenerbahçe
14:00 Botaş  - Mersin BŞB
14:00 Çukurova Basketbol - OGM Orman Gençlik 
16:30 Hatay BŞB - Bornova Beckerspor
16:30 Yakın Doğu Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi

AVRUPA\'DAN FUTBOL
18:15 Celta Vigo - Villarreal (Emre Mor)
22:45 Barcelona - Deportivo (Emre Çolak)

KUPA VOLEY ERKEKLER FİNAL MAÇI
14:00 Maliye Piyango -  İstanbul BBSK

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