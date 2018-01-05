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17 Aralık paylaşımları ortaya çıkan AKP il başkan vekili istifa etti

Melih Demirci'nin 17 Aralık 2013 tarihinde sosyal medyada ''Ve perde açıldı, oyun başladı'' paylaşımında bulunduğu ortaya çıkmıştı

05 Ocak 2018 17:27

AKP Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci, 17 Aralık 2013'te yaptığı paylaşımlarının basında yer almasının ardından istifa etti.

AKP Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci'nin, FETÖ' ile mücadelenin miladı" olarak kabul edilen 17 Aralık 2013'te yaptığı "Ve perde açıldı, oyun başladı" paylaşımı ile "Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı" yorumu yerel basında yer alırken, vatandaşlar tepki gösterdi.

Melih Demirci paylaşımlarının basında yer almasının ardından istifa etti. Melih Demirci, "Nurettin Doğanay ile başlayan ve şahsımla devam eden bu onursuz saldırıları yapanlara hakkımı helal etmediğimin bilinmesini istiyorum" dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nın, 31 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan kongresi iptal edilirken, mevcut İl Başkanı Nurettin Doğanay ise kongrenin iptal edilmesinin ardından istifa etmişti. (DHA)

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AKP Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci17 Aralıkistifa

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