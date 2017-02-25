17 Aralık operasyonunun Emniyet Müdürü Saygılı’ya verilen zarfa el kondu: Gülen’in ifadeleri var

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Yakup Saygılı'ya duruşma salonunda avukatı tarafından verilmek istenen zarfın içindeki evrakta, Fethullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.

Sanık Saygılı'ya verilmedi

Mahkeme Heyeti, Gülen'in onursal başkanı olduğu Washington merkezli Rumi Forum'a ait çıktılar, arka yüzünde ise çeşitli yazıların bulunduğu iki şeffaf dosya içindeki evrakı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince incelemek için sanığa vermedi.

Evraka el konuldu

Tutuklu sanık Saygılı, 22 Şubat'ta görülen duruşmada, mahkemenin bir önceki celse incelemek üzere aldığı evrakı vermesini istedi.

Heyetin, incelemeler sonucunda evrakta, yasaklı bir siteye (Rumi Forum) ait çıktılar ve bunların arka yüzünde de yazılar ile FETÖ elebaşı Gülen'e ait ifadelerin bulunması üzerine, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 59. maddesinin 5. fıkrasının "Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir." hükmü gereğince evrakın sanığa verilmeyerek el konulmasına hükmettiği ortaya çıktı.

Mahkeme heyeti, evrakta yer aldığı ileri sürülen Gülen'e ait ifadelerin ve yazıların “örgütsel bir mesaj” taşıdığını değerlendirerek, söz konusu ifadelerin içeriğini araştıracak.