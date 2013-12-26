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Ekonomi

17 Aralık operasyonu piyasaları nasıl etkiledi?

İstanbul ve Ankara'da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu piyasalara maliyeti 60 milyar lira iken dolar 2.1 üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı

26 Aralık 2013 14:14

İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin piyasa değeri 60 milyar lira erirken, sadece dünkü kayıp 21 milyar lirayı buldu. Önceki gün 2,06 liraya kadar düşen dolar, 2,10 lirayı aşarak yeni rekor seviyeye ulaştı.

Mustafa Gökhan Çelik'in ntvmsnbc.com'da yer alan haberine göre, İlk hafta 41 milyar lirayı bulan operasyonun maliyeti, dün bakanların istifalarıyla 60 milyar liraya çıktı. Merkez Bankası'nın hafta başında açıkladığı yüklü döviz satışlarıyla tarihi zirveden dönen dolar, dün üç bakanın istifa etmesiyle artan siyasi riskler nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Güne 2,0914 liradan başlayan dolar, 2,1040 seviyesine kadar çıkarak tarihin en yüksek düzeyine ulaştı.

 

Şirket hisselerinin değeri 1 günde 21 milyar TL eridi

 

Önceki gün kapanışta 518 milyar olan borsa şirketlerinin değeri de dün 21 milyar eriyerek 497 milyar liraya geriledi.

 

Borsada kayıplar yüzde 11,7

 

BIST 100 endeksi dün yüzde 4,2 kayıpla 66 bin 96 puandan kapanış yapmıştı. Endekste yolsuzluk operasyonu sonrasında kayıplar yüzde 11,7'yi buldu.

Endeksteki düşüşün tepki alımlarına yol açmasıyla bugüne pozitif başlangıç yapan BIST 100, açılışta yüzde 0,8 kazançla 66 bin 600 puan oldu.

Bir haftada tüm halka açık şirketlerimizin değeri 269 milyar dolardan, 249 milyar dolara düştü. Bu 20 milyar doların 1 milyar 625 milyon doları ise Halkbank'a ait.

Halkbank'ın toplam hisse senedi değeri ise 9 milyar 498 milyon dolardan 7 milyar 873 milyon dolara düştü.

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