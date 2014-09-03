17 Aralık fezlekesinden: Baykal'dan Bayraktar'a 5 milyon liralık araziye indirim ricası

4 bakan hakkındaki 17 Aralık fezlekelerinin eklerinden eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la ilgili yasal dinleme kaydı da ortaya çıktı. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında hazırlanan fezlekede yer alan ve Adalet Bakanlığı’na gönderilen yasal dinleme kaydına göre Baykal, bir arazi için bakanlığın “plan ücreti ve kentsel dönüşüm payı” kapsamında istediği 5 milyon TL’nin indirilmesi için ricacı oluyor.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre bu rica tam 1 yıl önce 3 Eylül 2013 tarihinde 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’la, Bakan Bayraktar arasındaki telefon konuşmasında dinlemeye takılıyor. Bayraktar, bürokratı Kahraman’a, “Bu Selçuk Akıltopu’nun işi sende miydi? Şimdi buraya geliyor Deniz Baykal aradı beni de. O nedir 5 milyon mu istemişsin ondan bağış?” diye soruyor. Bürokrat Kahraman da, Bakan Bayraktar’a, “Plan ücreti 2 altı yüz civarında bi 2 civarında da şey istedik bakanım kentsel dönüşüm katkı payı istedik galiba” diye yanıt veriyor. Bunun üzerine Bayraktar, “Ama diyor 5 milyon etmez orası diyor Deniz Baykal... Yani olmazsa şeyi bu kentsel dönüşüm hesabına yatıracağı paraya kaldırabilirsin veya azaltabilirsin” diyerek Baykal’ın ricası için talimat veriyor. Bürokratı da Bayraktar’a, “Tamam tamam tamam bakanım” diye yanıt veriyor.

Baykal ne dedi?

Yasal dinleme kaydını aktardığımız Deniz Baykal konuşmada geçen arazinin Kaş’taki bir arazi olduğunu söyledi. İndirim talebinde bulunmadığını söyleyen Baykal, “Yasal olarak ödenmesi gereken miktar ödenmiştir. Yasal gereklerin dışında bir talep var ise o talep yerine getirilmemiştir” dedi. Dinleme kayıtlarında geçen Selçuk Akıltopu, Baykal’ın baldızının oğlu. Baykal ve Akıltopu’nun Antalya Kaş’ta ortak bir arazisi bulunuyor.

'Biz o hesabı yaptık bakanım...'

Cumhuriyet'te yer alan haberdeki dinleme kaydının tam metni şöyle:

Tarih: 3 Eylül 2013... Saat: 14.53... Telefonun bir ucunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar diğer ucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman bulunuyor. Konuşma 1 dakika 58 saniye sürer. Yasal dinlemeye takılan konuşmanın tam metni şöyle:

Mehmet Ali Kahraman: Bakanım buyurun...

Erdoğan Bayraktar: Bu Selçuk Akıltopu’nun işi sende miydi?

M.A.K.: Evet bakanım bende.

E.B.: Şimdi buraya geliyor Deniz Baykal aradı beni de.

M.A.K.: Evet...

E.B.: O nedir 5 milyon mu istemişsin ondan bağış...

M.A.K.: Plan ücreti istedik bakanım.

E.B.: Plan ücreti ... onun.

M.A.K.: Plan ücreti 2 altı yüz civarında bi 2 civarında da şey istedik bakanım kentsel dönüşüm katkı payı istedik galiba.

E.B.: İkisini de resmi yani oraya.

M.A.K.: Tabii tabii resmi.

E.B.: Bakanlığın hesabına.

M.A.K.: Tabii evet bakanım.

E.B.: Bakanlığın hesabına ise onları yatıracak yani.

M.A.K.: Evet.

E.B.: Ama diyor 5 milyon etmez orası diyor Deniz Baykal.

M.A.K.: ... çok müthiş bir yer bakanım orası güzel bir yer yani arazi büyüklüğüne göre biz o hesabı yaptık o yani 2 altı yüzlük kısmı yani resmi şeyi zaten almak zorundayız öbür konuyu takdirlerinize şey yaparız ama yani büyük bir yer güzel bir yer çok da şey bir yer göz önünde bir yer.

E.B.: Şimdi gelecek ne yapayım yollayayım mı onu sana.

M.A.K.: Olur bakanım bana da gelebilir ben de plan üzerinden de gösteririm yerini ben de hemen şeyini göndereyim size bilgi notunu...

E.B.: Ben istemem bilgi notunu ne yapayım ya.

M.A.K.: Tamam tamam.

E.B.: Ben gönderiyorum onu sana ... adama dersin yasal olarak bunu ödemen lazım.

M.A.K.: Evet evet.

E.B.: Bu sizin herkesten alıyoruz yoksa.

M.A.K.: Alıyoruz.

E.B.: ... gitsin başka belediyeden yapsın imarını nerden yapıyorsa yapsın.

M.A.K.: Evet evet.

E.B.: Yani olmazsa şeyi bu kentsel dönüşüm hesabına yatıracağı paraya kaldırabilirsin veya azaltabilirsin.

M.A.K.: Tamam, tamam tamam bakanım.

E.B.: Resmi ama resmi ödesin.

M.A.K.: Resmi, resmi bakanım resmi.

E.B.: Öbürü de resmi de öbürü şey belki.

M.A.K.: Evet.

E.B.: Tamam.

M.A.K.: Tamam bakanım.

E.B.: Tamam tamam hadi kolay gelsin sen uğrayacak mısın buraya bu akşam.

M.A.K.: Geleceğim bakanım hazırlıklarımı yapıyorum.

E.B.: Yap bitirince gel tamam hadi.

M.A.K.: Evet yetiştirmeye çalışıyorum.

E.B.: Tamam.

M.A.K.: Oldu.

Baykal: Yasal olanı ödedim

Eski CHP Genel Başkanı Baykal’la dün bir telefon görüşmesi yaptık. “Hiç böyle bir indirim talep edilmemiştir. Yasal olarak ödenmesi gereken ne ise o, indirimsiz aynen ödenmiştir” diyen Baykal, “Yani 5 milyon ödendi mi?” yönündeki sorumuza ise şu yanıtı verdi:

“Miktarını, rakamı hatırlamıyorum ama yasal olarak ödenmesi gereken ne ise o aynen ödenmiştir. Yasal gereklerin dışında yapılmış bir talep var ise o talebin gereği yerine getirilmemiştir...

“Yani yapılan başvuru karşılığında, başvuru dolayısıyla yapılan talep incelenmiş ve yasal olarak gerekli olanların tümü hiçbir indirim talep edilmeden aynen ödenmiştir. Ama yasal olmayan herhangi bir ödenti de yapılmamıştır” diyen Baykal, “Peki bu Kaş’taki arazi midir” sorumuza ise “Evet” yanıtını verdi. Baykal şöyle devam etti:

“Benim özel bir yasal ödentiden herhangi bir indirim talep etmem söz konusu değildir. Böyle bir şey olmamıştır. Bu konuyu takip eden insanlara belki yasal olmayan başka bazı talepler yapılmış olabilir. O talepler söz konusu olmadan, yasal ödenti ne gerekiyorsa o ödenmiştir.”

Tapedeki ‘o’ arazi Kaş’ta

Adalet Bakanlığı’na gönderilen yasal dinleme kaydında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la birlikte yer alan isim Selçuk Akıltopu, Baykal’ın baldızının oğlu. Deniz Baykal 1983 Mart’ında baldızının oğlu Akıltopu’yla ortak bir arazi satın almış. Kaş’ta deniz kıyısında Çukurbağ Yarımadası’ndaki bu 50 dönümlük yerle ilgili kayıtlarda alış tarihi 15 Mart 1983 olarak gözüküyor. Kaş’taki bu 50 dönümlük yerin üçte biri Deniz Baykal’a ait. Deniz Baykal’ın verdiği para 333 bin 600 lira. Selçuk Akıltopu ise 667 bin 200 lira ödemiş. Arazi için ödenin rakamın toplamı 1 milyon TL... İşte bu 1 milyon TL bir dönem tartışma konusu olmuş. Araziyi satanlardan Mustafa Tomruk’un verdiği rakam bu rakamla çelişiyor. Tomruk yıllar önce 5 varise 5 milyon TL ödendiğini söylüyor. Ödenen rakamla da kamuoyunda tartışma yaratan 50 dönümlük arazi, CHP liderinin önceki yıllarda açıkladığı mal varlığı beyanında da yer almış. O dönemde, “Antalya Kaş’ta sit alanında 50 bin metrekarelik alanın 1/3 hissesi (16 bin 667 metrekare) 47 Ada, 19 Parsel. Sit alanı olduğu için bina yapılamıyor. Sit alanından çıktığında değeri daha da artacak. Mevcut haliyle piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon 350 milyar” eleştirileri yapılmış.