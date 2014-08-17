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17 Ağustos'u anmak isteyen AKP'li Kuzu'dan '17 Aralık depremi' gafı

AKP'li Burahan Kuzu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesaj sosyal medyada tepkiye yol açtı

17 Ağustos 2014 17:26

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu, Marmara depreminin 15. yılıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Ancak Kuzu tarihleri karıştırarak 17 Ağustos yerine, 17 Aralık depremi yazdı.

17 Ağustos depreminin 15. yılında, hayatını kaybeden binlerce vatandaş anılıyor. Ünlü isimler de sosyal medya üzerinden depremle ilgili mesajlar paylaşıyor.

Burhan Kuzu da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "17 Aralık depremi üzerinden 15 yıl geçti. Yaralarımızı önemli ölçüde sardık. Yeni felaketlere karşı kentsel dönüşümü başlattık. Destekleyelim." ifadelerini kullandı.

Kuzu'nun 17 Ağustos yerine 17 Aralık yazması, sosyal medyada bir anda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Burhan Kuzu, tarih hatası yaptığı tweeti bir süre sonra sildi.

17 Aralık 2013 tarihinde aralarında bazı bakan çocukları ve iş adamlarının da olduğu pek çok kişi rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 17 Aralık operasyonunun ardından adları iddialara karışan 4 bakan istifa etmişti.

İşte Kuzu'nun tartışmaya yol açan o tweeti:

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