17 Ağustos'tan bu yana 29 bin hükümlü tahliye oldu

Koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, bir yıl erken tahliye edilebilmesine ilişkin düzenleme kapsamında şu ana kadar 29 bin 84 hükümlü tahliye edildi.

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından bazı hükümlülerin erken tahliye edilmesinin yolunun açılmasıyla 17 Ağustos'tan bu yana 29 bin 84 hükümlü tahliye edildi. Tahliyelerin 6 bin 31'i kapalı, 23 bin 53'ü ise açık cezaevlerinden gerçekleşti.

Öte yandan, kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine 9 bin 449 hükümlü sevk edildi.

Yeni düzenleme kapsamındaki şartları taşıyan diğer hükümlülerle ilgili ise tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen bir diğer madde ile süreli hapis cezalarına mahkum edilenlerin cezalarının "yarısını" infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabileceği de KHK ile düzenlenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuya ilişkin açıklamalarının ardından 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçları kapsayan düzenleme sonrası, Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarında tahliye işlemleri başlatılmıştı.

İlk etapta 38 bin mahkûmunun yeni düzenlemeden yararlanarak tahliye edileceği açıklanmıştı.