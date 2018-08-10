Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Ordu'daki felaketi, medya olduğundan daha büyük gösteriyor" sözlerini eleştirdi. Bulut, "17 Ağustos depremini de medya yaptı' deseler, propagandasını yapacak kitle var!" dedi.

Bulut'un "17 Ağustos'u da medya yaptı zaten!" başlığıyla (10 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye'de siyasi iktidarlar veya günümüzde tek adamın yardımcıları, kendilerini gerçeği ters yüz etmekle görevli sayıyor! Ordu'daki felaketi, medya olduğundan daha büyük gösteriyormuş! Buna TRT de dahil mi acaba? Öyle ya onlar da haberleri görüntülü verdi.

"17 Ağustos depremini de medya yaptı" deseler, inanmasa bile propagandasını yapacak kitle var nasılsa!

Oysa bu tür felaketler bugün Ordu'nun yarın bütün Türkiye'nin hatta bütün dünyanın başına gelebilir. Çünkü küresel bir iklim değişikliğinden söz ediliyor.

Fakat Doğu Karadeniz'deki felaketler, iklim değişikliğinden değil, sahil yolunun, doğal dengeyi bozmasından, köprülerin sağlam zemine kurulmamasından ayrıca dere yataklarına konut yapılmasından kaynaklanıyor. Bunu itiraf etmek o kadar zor mu?