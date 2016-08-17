T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler 17. yılında anılıyor

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Kavaklı sahilindeki anma etkinlikleri 03:02'de başladı

17 Ağustos 2016 11:44

Bugün 17 Ağustos 2016. Bundan tam 15 yıl önce, 17 Ağustos 1999'da yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen Kocaeli/Gölcük merkezli Marmara depremi, büyük çapta can ve mal kaybına neden oldu.

1999 Marmara Depremi olarak tarihe geçen bu ürkütücü hadise Türkiye’nin hafızasında yaşanan acılarla ilk günkü gibi yerini koruyor. 17.480 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 23.781 kişi de yaralandı. 285.211 ev ile 42.902 iş yeri hasar gördü

 

Depremde hayatını kaybedenler anılıyor

 

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Kavaklı sahilindeki anma etkinlikleri ardından, törene katılanlar felaketin olduğu saat 03.02'de Deprem Anıtı önünde bir araya geldi. Burada depremde yaşamını yitirenler anısına denize kırmızı karanfil bırakıldı.

Gölcük’ün Kavaklı sahilindeki anma etkinliklerine Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve depremde yakınlarını kaybedenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Geçmişten ders alınması gerektiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, "Bundan sonraki yaşamımız içerisinde alınması gereken dersler var. Olası depremlerde 17 Ağustos'da ödediğimiz bedelin ve daha fazlasını da ödemememek adına önlem ve tedbirlerimizi almalıyız. Bu dersleri alarak yarınları ve geleceğimizi şekillendireceğiz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, geride kalan kederli ailelerine büyük sabırlar diliyorum." dedi. 

ETİKETLER

17 Ağustosdepremanmaetkinlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24