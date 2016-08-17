17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler 17. yılında anılıyor

Bugün 17 Ağustos 2016. Bundan tam 15 yıl önce, 17 Ağustos 1999'da yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen Kocaeli/Gölcük merkezli Marmara depremi, büyük çapta can ve mal kaybına neden oldu.

1999 Marmara Depremi olarak tarihe geçen bu ürkütücü hadise Türkiye’nin hafızasında yaşanan acılarla ilk günkü gibi yerini koruyor. 17.480 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 23.781 kişi de yaralandı. 285.211 ev ile 42.902 iş yeri hasar gördü

Depremde hayatını kaybedenler anılıyor

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Kavaklı sahilindeki anma etkinlikleri ardından, törene katılanlar felaketin olduğu saat 03.02'de Deprem Anıtı önünde bir araya geldi. Burada depremde yaşamını yitirenler anısına denize kırmızı karanfil bırakıldı.

Gölcük’ün Kavaklı sahilindeki anma etkinliklerine Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve depremde yakınlarını kaybedenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Geçmişten ders alınması gerektiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, "Bundan sonraki yaşamımız içerisinde alınması gereken dersler var. Olası depremlerde 17 Ağustos'da ödediğimiz bedelin ve daha fazlasını da ödemememek adına önlem ve tedbirlerimizi almalıyız. Bu dersleri alarak yarınları ve geleceğimizi şekillendireceğiz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, geride kalan kederli ailelerine büyük sabırlar diliyorum." dedi.