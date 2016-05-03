"17-25 Aralık'ta kaldırılmayan dokunulmazlıklar bu kritik dönemde hiç kaldırılmamalıydı"

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin görüşülen dokunulmazlık teklifi, AKP, CHP ve MHP'nin oybirliğiyle TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmesini değerlendiren siyaset bilimci Dr. Ebru Erdem Akçay, “Dokunulmazlıklar 17-25 Aralık 2013'te gündeme gelen yolsuzluklar için kaldırılmadıysa şu anki kritik politik dönemeçte hiç kaldırılmamalıydı” dedi.

“HDP’nin Meclis dışına itilmesi kabul edilemez” diyen Siyaset bilimci ve analist Dr. Ebru Erdem Akçay, T24’e şöyle konuştu:

“Bu karar, sonunda genel kuruldan çıkarsa ilk sonucu HDP'nin Meclis’ten tasfiyesi olacak. Haziran ve kasım seçimlerinde yüzde 10 barajını geçip Meclis’e girerek HDP'nin hangi yollara taş koyduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. “Milli irade” diyerek her çoğunluğun tiranlığını politikalarının temeline oturtanların milletin yüzde 10’undan fazlasının seçimiyle Meclis’e gelmiş vekilleri bu şekilde politik oyunlarla Meclis dışına itmeleri kabul edilemez.

“Hazirandan beri ayrıştırmacı (polarize edici) söylem ve politikalar izliyor AKP. Barış isteyen akademisyenleri, avukatları, özellikle Kürt gazetecileri, HDP vekillerini teröre destek olmak veya terör örgütü propogandası yapmakla suçluyorlar, hapsediyorlar. Hazirandan beri terör örgütünü en çok güçlendiren unsur AKP'nin Kürtleri dışlayan, ötekileştiren, demonize eden politikaları. AKP'nin politikaları ile toplum görülmemiş etnik kopuş yaşıyor ve bu, Kürt gençlerini HDP vekillerinin söylediği veya yaptığı herhangi bir şeyden çok daha kuvvetli bir şekilde PKK'ya doğru itiyor. HDP'yi Meclis’ten dışladıktan sonra Kürtlere nasıl “silahı bırakın, gelin Meclis’te siyaset yapın” diyebilecekler? O kapıyı da kapatıyorlar ve bunun farkında olduklarını düşünüyorum.”