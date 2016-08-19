17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında BDDK'da görevli 29 müfettiş gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, BDDK’da (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) görevli 29 yeminli murakıp gözaltına alındı. Emniyette sorguları devam eden murakıpların, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen iş adamlarının şahsi ve şirket hesaplarını 2013-2014 yılları arasında usulsüz bir şekilde incelemeye aldıkları iddia edildi.

BDDK, murakkııpların incelediği hesapları savcılığa gönderdi

BDDK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporda, iş adamlarının yanı sıra aralarında Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürü Ela Çakıcı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdülkadir Kart gibi isimlerinde hesaplarının incelendiği, ayrıca TÜRGEV, İHH gibi bazı vakıf ve derneklerin de bulunduğu hesapların, yine aynı tarihler arasında olağandışı bir şekilde incelenmeye alındığı ve yüzlerce kez sorgulandığı tespitine yer verildi.

17 bankada 60 gerçek ve tüzel kişi hesabında sorgulama yapıldı

Raporda, 50’ye yakın yeminli murakıp ve yardımcı yeminli murakıbın 17 bankada, 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasında 317 kez incelemede bulunduğu, inceleme sırasında murakıpların hesaplarda toplamda 5270 adet sorgulama yaptıkları, bunlardan 60 gerçek ve tüzel kişinin hesabında ise olağandışı bir şekilde inceleme yaptıklarının log kayıtlarıyla tespit edildiği belirtildi.

En sık ve yaygın sorgulama 17-25 Aralık döneminde yapıldı

2013’ün Haziran, Kasım ve Aralık aylarında yaygın sorgulama yapıldığına dikkat çekilen BDDK raporunda, en yoğun sorgulamanın Aralık ayında gerçekleştiği vurgulandı. Ethem Sancak’a ait Hedef Alliance Holding’in hesaplarının 18-27 Aralık 2013 tarihlerinde 4 farklı bankada 4 farklı murakıp tarafından 69 kez sorgulandığı, Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hesaplarının, 20-23 Aralık 2013 tarihlerinde iki farklı bankada iki farklı murakıp tarafından 34 defa sorgulandığı tespit edildi. Yine Aralık öncesi ve sonrası Hedef Ecza Deposu hesapları, 9 murakıp tarafından 484 kez sorgulandı. İş adamı Mustafa Latif Topbaş’ın hesabı 3 murakıp tarafından 106 kez, Cengiz İnşaat’ın hesapları 13 farklı bankada 13 ayrı murakıp tarafından 429 kez sorgulandı. Ethem Sancak’ın 4 farklı bankadaki şahsi hesabı ise 5 farkı murakıp tarafından 81 kez sorgulandı.

Vakıf ve dernek hesapları da sorgulandı

Raporda bazı vakıfların da aynı murakıplar tarafından mercek altına alındığı belirtildi. TÜRGEV, (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) 1 murakıp tarafından 22 kez sorgulanırken, İHH’nın (İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı) 9 kez sorgulandığı belirlendi. Vakıf, dernek statüsündeki kişiler hakkında özel bir inceleme yapılmasının başsavcılıklar ve MASAK tarafından talep edilmesi üzerine yapıldığı hatırlatılan raporda, bu durumun da sık karşılaşılan bir durum olmadığına dikkat çekildi. Bu kuruluşlar hakkında bu bankalarda hangi saikler ile sorgulama yapıldığının da araştırılması görüşüne yer verildi.

Sorgulama sonuçları hangi hangi amaçla yapıldı?

Raporda, yapılan sorgulama sonuçlarının BDDK denetim elemanlarına tanımlanan e-postalar üzerinden dışarıya çıkarıldığına dair bir bilgiye rastlanılmadığı, ancak sorguların akrobat veya excel formatında çıktı alınarak banka dışına çıkarılmasının mümkün olduğu belirtildi. Bu nedenle de sorgulamaların hangi amaçla yapıldığının daha da önem kazandığı ifade edildi.

Sorgulanan hesapların Cumhurbaşkanı'na yakın kişiler olması...

Bankalar yeminli murakıplarının, bankalarda yerinde denetim yapmalarının faaliyetleri arasında yer aldığı belirtilen raporda, "Ancak bahis konusu gerçek kişi sorgulamaların, müşterilerin mevduat hesaplarına odaklanması, sorgulamaların sayı ve sıklığı, belirli dönemler ve birbirine yakın veya aynı tarih itibariyle birden fazla bankada gerçekleştirilmesi, aynı bankada aynı denetim elemanı tarafından aynı müşteri için farklı tarihlerde dahi sorgulama yapılması, koordineli bir sorgulama faaliyeti yürütülmesi izlenimi edinilmesi, ayrıca anılan gerçek kişilerden bazılarının o dönem Başbakanlık görevini icra eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın kişiler olduğunun anlaşılması, yine bazı gerçek kişilerin adının daha sonra kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturmalarında geçmesi dikkat çekici bulunmuştur" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sorgulama sonuçlarının murakkıplar tarafından banka dışına çıkarılıp çıkarılmadığı, çıkarıldı ise kimlere ulaştırıldığının araştırıldığı belirtildi.