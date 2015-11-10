17-25 Aralık sonrası göreve getirilen emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirildi

İstanbul'da, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra kritik şubelerde göreve getirilen emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirildi.

DHA'nın haberine göre, İstihbarat Şube Müdürü Edip Vural, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ömer Burak Aktaş, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Aydın Yılmaz ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Sıralı'nın görev yerleri, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından değiştirildi. Emniyet müdürleri 17-25 Aralık operasyona sonrası göreve getirilmişti. Söz konusu şubelerde "Yasa dışı dinleme ve kumpas iddiası" dahil önemli soruşturmalar yürütülmüştü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ömer Burak Aktaş Güngören ve Zeytinburnu'ndan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı'na; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Sıralı Sultangazi ve Arnavutköy'den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı'na; Kaçakçılık Şube Müdürü Aydın Yılmaz Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü'ne; İstihbarat Şube Müdürü Edip Vural ise İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü'ne atandı.

Eyüp İlçe Emniyet Müdürü Gaffar Demir, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne; Ömer Kumlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne; Koordinasyon ve Hareket Şube Müdürü Feramuz Çetin, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne; Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ali Sekkin ise İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şükrü Serkan Karabağ Personel Şube Müdürlüğü'ne, Arzum Nazman Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne, Bülent Ay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne, Zafer Güven Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İsmail Dinçer Öğüt Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, İsmail Kılıç Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne; Personel Şube Müdürü Caner Coşar ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Erdem Gülen Bahçelievler ve Bakırköy'den sorumlu emniyet müdür yardımcısı Kadir Yurttaş, Trafik Denetleme ve Trafik Tescil ve Bölge Trafik Denetleme'den sorumlu emniyet müdür yardımcısı; Ömür Ceylan, Pasaport, Yabancılar, Hudut Kapıları ve Rehberlik Şube'den sorumlu emniyet müdür yardımcısı; Necmettin Öztürk, Personel, Hukuk, Koordinasyon ve Sosyal Hizmetler'den sorumlu emniyet müdür yardımcısı oldu. Cengiz Demircan, Fatih'ten sorumlu emniyet müdür yardımcısı olurken, Hakkı Murat Yavaş, Koruma Şube'den sorumlu emniyet müdür yardımcısı oldu. Personelden sorumlu emniyet müdür yardımcısı Mustafa Şahin ise müdüriyet emrine alındı.