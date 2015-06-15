17-25 Aralık savcılarının dosyası Yargıtay'da

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 ve 25 Aralık soruşturmalarını yürüten eski savcılar Celal Kara ve Muammer Akkaş hakkında "Görevi kötüye kullanma", eski hakim Süleyman Karaçöl hakkında ise "Görevi ihmal" suçlarından hazırlanan iddianamelerle ilgili olarak “son soruşturmanın açılması"na karar verdi. Mahkeme, ayrıca Kara, Akkaş ve Karaçöl'ün yargılamalarının yapılabilmesi için iddianameleri Yargıtay'a gönderme kararı aldı.

Mahkemenin, Celal Kara hakkındaki 'son soruşturmanın açılması" yönündeki kararını oy çokluğu, Muammer Akkaş ve Süleyman Karaçöl hakkındaki 'son soruşturmanın açılması’ yönündeki kararını da oy birliği ile aldığı öğrenildi.

Mahkeme, Muammer Akkaş ve Süleyman Karaçöl hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili kararında Akkaş’ın 25 Aralık soruşturması sürecinde şüphelilerle ilgili üç adet çağrı kağıdı hazırladığı, üç nüshadan birini kendisi için aldığı, iki nüshayı da kimseye tebliğ etmeden dosyada tuttuğu belirtilerek, "Şüpheli çağrı kağıtlarından Necmettin Bilal Erdoğan’a ait olanı 26 Aralık 2013 günü internette yer aldı" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının ve Başsavcıvekilinin soruşturma ile ilgili bir çok bilgiyi medyada öğrendiği belirtilen kararda, Akkaş’ın "Basın açıklaması" adı altında bildiri dağıttığı bilgisine de yer verildi.

'24 dakika içinde tedbir kararı'

Şüpheli hakim Karaçöl’ün de kuvvetli şüphe oluşmadan Akkaş’ın talebi doğrultusunda şüphelilerin malvarlığına talepten 24 dakika gibi kısa bir süre içinde tedbir koydurttuğu belirtilen kararda, görüşü sorulan savcı Cihan Yıldız’ın da 'son soruşturmanın açılması’ yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Şüphelilerin ek delil talebi kabul edilmedi

İddianamelere karşı görüşü sorulan şüphelilere savunmalarını yapabilmeleri ve varsa delillerini sunabilmeleri için 20 günlük süre verildiği belirtilen kararda, "Her ne kadar şüpheli müdafileri tarafından sunulan dilekçeler ile delil toplanılması tanık dinletilmesi taleplerinde bulunulmuş ise de dosya içerisinde konu ile ilgili belgelerle talep ve kararların tasdikli suretinin bulunması, yine isnat edilen suçlamalarla ilgili olarak soruşturma evrakı içerisinde iddianame tanzim edilerek kamu davası açılması için yeterli kuvvette tanık beyanlarının alındığı, tutanakların bulunduğu görülmekle soruşturma evrakı içerisinde bulanan deliller son soruşturmanın açılması kararı verilmesi için yeterli kuvvette şüphe doğurduğu mahkememizce değerlendirilmekle ek delil toplama talepleri kabul edilmemiştir" görüşüne yer verildi.

Akkaş ve Karaçöl'de oy birliği, Celal Karada oy çokluğu

Mahkeme, Muammer Akkaş ve Süleyman Karaçöl hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili olarak 'son soruşturmanın açılmasına’ oy birliği ile karar verdi. Mahkeme, birinci sınıf hakim ve savcı olan Karaçöl ve Akkaş’ın yargılamalarının Yargıtay’da yapılabilmesi için haklarındaki iddianamenin Yargıtay’a gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme, Celal Kara hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili olarak 'son soruşturmanın açılması’ yönündeki kararı ise oy çokluğu ile aldı. Kara, hakkındaki kararı bir üyenin muhalefet ettiği öğrenildi. Mahkeme, Kara hakkındaki iddianameyi de Yargıtay’a göndermeye karar verdi.

Olayın geçmişi

Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi, 3 Mart 2015 tarihinde, 17 Aralık soruşturmasını yürüten eski savcı Celal Kara ve 25 Aralık soruşturmasını yürüten eski savcı Muammer Akkaş ile 25 Aralık soruşturmasının şüphelilerinin malvarlığına tedbir koyduran hakim Süleyman Karaçöl’ün yargılanmalarına izin vermişti. Bu izin üzerine Kara, Akkaş ve Karaçöl hakkında HSYK müfettişleri tarafından hazırlanan dosyalar, görev yaptıkları en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. Bakırköy Adalet Sarayı Başsavcıvekili Engin Uçak, HSYK tarafından gönderilen dosyaları inceledikten sonra Kara ve Akkaş hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıla kadar, Karaçöl hakkında da "Görevi ihmal" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

İddianamelerin gönderildiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, her üç şüpheliye tebligat savunma yapıp delillerini sunmalarını talep etmişti. Şüphelilerin savunmalarını ve taleplerini alan mahkeme, 'son soruşturmanın açılmasına’ karar vererek, birinci sınıf hakim ve savcı olan şüphelilerin yargılamalarının yapılabilmesi için iddianameleri Yargıtay’a göndermeye karar verdi

Meslekten ihraç edilmişlerdi

Eski savcı Muammer Akkaş, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken, 25 Aralık soruşturması sonrasında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na savcı olarak atanmış, HSYK tarafından önce tedbiren görevden uzaklaştırılmış, 12 Mayıs 2015 tarihinde de meslekten ihraç edilmişti. Hakim Süleyman Karaçöl ise İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakimken 25 Aralık soruşturması sonrası Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na hakim olarak atanmış, HSYK tarafından önce tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, 12 Mayıs 2015 tarihinde de meslekten ihraç edilmişti. Cumhuriyet Savcısı Celal Kara, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken 17 Aralık soruşturması sonrası Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na savcı olarak atanmış, HSYK tarafından öne tedbiren meslekten uzaklaştırılmış, 12 Mayıs 2015 tarihinde de meslekten ihraç edilmişti.