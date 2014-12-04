17-25 Aralık savcıları için açığa alma talebi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını yürüten Cumhuriyet Savcıları Celal Kara, Zekeriya Öz, Muammer Akkaş ve Mehmet Yüzgeç hakkındaki şikâyetleri görüştü. Daire, 4 savcı hakkında soruşturma başlatılması talepli yazısını HSYK 2. Dairesi'ne gönderdi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, 17-25 Aralık soruşturmalarını yürüten 4 savcının soruşturmalar sonuçlanana kadar açığa alınmaları da talep edildi. Bu talep doğrultusunda HSYK 2. Dairesi'nin söz konusu 4 isim hakkında görevden uzaklaştırma talebini önümüzdeki günlerde karara bağlaması bekleniyor.

12 Ekim'de yapılan seçimlerle yenilenen HSYK, ilk olarak, 17-25 Aralık savcıları Zekeriya Öz, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Muammer Akkaş hakkındaki dosyaları inceledi. HSYK 3. Dairesi daha önce 4 savcı hakkında inceleme izni vererek, haklarındaki iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirmişti. Müfettişlerin, "soruşturma" talebiyle hazırladığı raporda, 4 savcının "Kusurlu, uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzuna ve saygınlığına zarar verdikleri" belirtildi. Raporda ayrıca, 4 savcının meslekten ihracına karar verilmesi de talep edildi.

Meslekten çıkarılma gelebilir

HSYK 3. Dairesi, yaptığı toplantıda müfettişlerin 4 savcı hakkında hazırladığı raporu inceledi. Daire, 4 savcı hakkındaki inceleme kararını soruşturmaya dönüştürülmesine karar verdi. 3. Daire, kararın ardından savcılar hakkında soruşturma başlatılması talepli yazısını HSYK 2. Dairesi'ne gönderdi. HSYK 3. Daire ayrıca, Öz, Akkaş, Kara ve Yüzgeç'in soruşturmanın selameti açısından soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılmalarını da talep etti.

2. Daire'nin 4 savcı hakkındaki görevden uzaklaştırma talebini önümüzdeki günlerde karara bağlaması bekleniyor. 2. Daire, soruşturmayı sonlandırdıktan sonra söz konusu 4 isme, uyarma, aylıktan kesme, kınama, kademe ilerlemesini durdurma, derece yükselmesini durdurma, yer değiştirme ve meslekten çıkarma gibi cezalardan birini verebilecek.