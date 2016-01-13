17-25 Aralık hâkim ve savcılarının meslekten ihracı kesinleşti

7/25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına bakan Savcı Celal Kara, Mehmet Yüzgeç, Muammer Akkaş ve Hakim Süleyman Karaçöl hakkındaki meslekten ihraç kararı kesinleşti. Meslekten ihraç edilen savcılar arasında Zekeriya Öz de bulunuyor.

Haberdar'dan Arzu Yıldız'ın haberine göre; 17- 25 Aralık soruşturmasında görev alan yargı mensuplarının ihracı ile dosyada görev alan yargı ve emniyet personelinin tamamı meslekten atılmış oldu.

Haklarında ihraç kararı kesinleşen 17- 25 savcılarının maaşları tebligattan sonra kesilecek. Söz konusu karar Danıştaya taşınabilecek. Danıştay kararı uygun görürse savcılar bu kez de Anayasa Mahkemesi ve AİHM gidebilecek.