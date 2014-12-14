17- 25 Aralık operasyonlarının yıl dönümünde CHP'den maskeli afiş!

CHP İzmir İl Başkanlığı, çok sayıda bakan ve yakını ile iş adamları hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine yapılan 17- 25 Aralık operasyonlarının yıl dönümü için maskeli afişler hazırladı. CHP’lilerin kentin işlek cadde ve sokaklarına asacakları afişin üzerinde, haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan eski bakanlar Muammer Güler, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar’ı gözlerinde siyah maskelerin yer aldığı fotoğrafları bulunuyor. Fotoğrafların altında ’17- 25 Aralık Haftası yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası olsun’ yazısı yer aldı.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu afişler, İzmir’in ana cadde ve sokaklarına yapıştırılacak. Ayrıca üzerlerinde yolsuzluk ve rüşveti simgeleyen şapka ve tişört bulunan partililer yolsuzluklara ilişkin broşür de dağıtacak. CHP’li gençlerin öncülük edeceği etkinlikler ve basın açıklamalarına, İzmir milletvekilleri de iştirak edecek. Billboard kiralamak istediklerini ancak şirketlerin çeşitli gerekçelerle tekliflerini geri çevirdiğini belirten CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, 17 ve 25 Aralık süreçlerinde yaşananları, ayakkabı kutularını, kasaları, villaları, bakan çocuklarını unutturmayacaklarını söyledi.