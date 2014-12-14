T24 LogoT24 Logo
Gündem

17- 25 Aralık operasyonlarının yıl dönümünde CHP'den maskeli afiş!

CHP İzmir İl Başkanlığı, yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalan bakanların maskeli fotoğraflarının yer aldığı afişler hazırlattı

14 Aralık 2014 13:38

CHP İzmir İl Başkanlığı, çok sayıda bakan ve yakını ile iş adamları hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine yapılan 17- 25 Aralık operasyonlarının yıl dönümü için maskeli afişler hazırladı. CHP’lilerin kentin işlek cadde ve sokaklarına asacakları afişin üzerinde, haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan eski bakanlar Muammer Güler, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar’ı gözlerinde siyah maskelerin yer aldığı fotoğrafları bulunuyor. Fotoğrafların altında ’17- 25 Aralık Haftası yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası olsun’ yazısı yer aldı.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu afişler, İzmir’in ana cadde ve sokaklarına yapıştırılacak. Ayrıca üzerlerinde yolsuzluk ve rüşveti simgeleyen şapka ve tişört bulunan partililer yolsuzluklara ilişkin broşür de dağıtacak. CHP’li gençlerin öncülük edeceği etkinlikler ve basın açıklamalarına, İzmir milletvekilleri de iştirak edecek. Billboard kiralamak istediklerini ancak şirketlerin çeşitli gerekçelerle tekliflerini geri çevirdiğini belirten CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, 17 ve 25 Aralık süreçlerinde yaşananları, ayakkabı kutularını, kasaları, villaları, bakan çocuklarını unutturmayacaklarını söyledi.

 

ETİKETLER

chpyolsuzluk4 bakanistifai maskeafişizmirmuammer güleregemen bağışzafer çağlayanerdoğan bayraktar

İlgili Haberler

Hayrettin Hoca: Yolsuzluk da suçtur, ama hırsızlık değildir

Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları hakkında yazdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24