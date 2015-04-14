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25 Aralık hâkim ve savcısı hakkında iddianame hazırlandı

Ağır Ceza Mahkemesi, son soruşturma izni verirse, 3 isim de 1. sınıf hâkim ve savcı olmaları nedeniyle Yargıtay’da yargılanacak

Savcı Muammer Akkaş ve Celal Kara

14 Nisan 2015 18:56

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Aralık soruşturmasının savcısı Muammer Akkaş hakkında ''görevi kötüye kullanma'', hâkim Süleyman Karaçöl hakkında ise ''görevi ihmal'' suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, 3 Mart'ta savcı Muammer Akkaş ve hâkim Süleyman Karaçöl hakkında yargılama izni verdi. Bu kararın ardından Akkaş ve Karaçöl hakkındaki dosya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Akkaş ve Karaçöl hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Savcı Akkaş'ın, 25 Aralık soruşturmasında görevini kötüye kullandığı, hâkim Süleyman Karaçöl'ün ise görevini ihmal ettiği savunuldu.

İddianamede, savcı Akkaş'ın ''görevi kötüye kullanma'' suçundan 3 yıl, hâkim Süleyman Karaçöl'ün ise ''görevi ihmal'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianame, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse dosya Yargıtay'a gönderilecek. Akkaş ile Karaçöl, birinci sınıf hâkim ve savcı oldukları için ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay'da yargılanacak.

Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili yürütülen 25 Aralık soruşturmasının savcısıydı.

Muammer Akkaş, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcı olarak atanmıştı. Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Akkaş, HSYK tarafından tedbiren uzaklaştırılmıştı. Hâkim Süleyman Karaçöl ise İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nde hâkim iken, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na hâkim olarak atanmıştı. Karaçöl de HSYK tarafından görevinden tedbirden uzaklaştırılmıştı.

 

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