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Dünya

16'sında dünya turuna çıktı!

Avustralya’da, 16 yaşındaki bir kız, deniz yoluyla dünya turu atan en genç insan olmak üzere dün okyanusa açıldı.

19 Ekim 2009 03:00

Avustralya’da, 16 yaşındaki bir kız, deniz yoluyla dünya turu atan en genç insan olmak üzere dün okyanusa açıldı.

Avustralyalı Jessica Watson (16) dünya turunu gerçekleştirmek üzere pembe teknesiyle Sydney’deki limandan demir aldı. Geçen ay deneme seferi sırasında gemiye çarparak, “Hayatını tehlikeye atıyor” eleştirileriyle karşılaşan Watson, uyarılara aldırış etmeden yola çıktı. Genç kaptan basına açıklama yapmayarak yolculuk öncesinde internetten yayınladığı mesajda tüm eleştirilere rağmen herkese teşekkür etti.

8 ay sürecek

Genç kaptanın hiç durmadan yapmayı planladığı, sadece 20 dakikalık dinlenme molaları vereceği 8 aylık dünya turu, eleştirilere yol açtı. Jessica’nın ailesi kızlarının hayatını tehlikeye atmakla suçlanıyor. Başbakan yardımcısı Julia Gillard konuyla ilgili açıklama yaparak “Avustralyalılar ve ben Jessica’ya çok kızıyoruz” dedi.

41 bin 40 kilometre gidecek

Jessica Watson’un yolculuğu 41 bin 40 km sürecek. Genç kaptanın izleyeceği güzergah, ilk etapta Sydney’den Yeni Zelanda, Fiji ve Samoa’ya uzanıyor. Dönüşte ise Amerika Kıtası’nın güneyinden ve Ümit Burnu’ndan geçecek.

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