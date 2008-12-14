Bank Asya 1. Lig'de 16. hafta 1 karşılaşma dışında tamamlandı. Evinde Gaziantep BB'yi 2-0 yenen Kasımpaşa liderliği Manisa'dan devraldı.
BANK ASYA 1. LİG
16. HAFTA MAÇLARI
13 Aralık Cumartesi
Diyarbakırspor: 1 - Manisaspor: 1
Stat: Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Tarık Ongun, Gökmen Olgaç
Diyarbakırspor: Atilla, Evren, Şenol, Ufuk, M.Ulaş, Erhan Çatalçam, Mutlu, Mithat (Dk. 78 Ceyhun), Engin Öztonga, Erhan Şentürk (Dk. 83 Ercan Ağaçe), Coşkun Birdal (Dk. 88 Kürşat Ergun)
Manisaspor: Ufuk Ceylan, Yiğit İncedemir, Erman Güraçar, Oumar Kalabane (Dk. 58 Yiğit Gökoğlan), Ferhat, Güven Varol, Hüseyin, Murat (Dk. 85 Fatih), Nizamettin Çalışkan, Sezer Öztürk, Cenk İşler (Dk. 77 Rafael)
Goller: Dk. 3 Sezer Öztürk (Manisaspor), Dk. 30 Coşkun Birdal (Diyarbakırspor)
Sarı Kartlar: Dk. 21 Engin Öztonga, Dk. 49 Mutlu (Diyarbakırspor), Dk. 61 Yiğit İncedemir (Manisaspor)
14 Aralık Pazar
Kasımpaşa: 2 - Gaziantep BB: 0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: İlker Meral, Erdem Gökalp, Fahri Aksoy
Kasımpaşa: Tolga, Ömer, Evren Kürkçü, Mertol Batista, Alpaslan, Murat Akın, Rıza, Merthan, Erhan Küçük (Dk. 78 Onur), Desire (Dk. 88 Ünal Sarı), Sertan Eser (Dk. 54 Yekta)
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Eser, Cihan Can, Mehmet Ayaz (Dk. 80 Mustafa Köse), Cafercan (Dk. 80 Ali Kemal Koç), Muhammet (Dk. 58 Uğur), Efecan, Ahmet, Osman, Gökhan, Mustafa Marangoz, Da Silva
Goller: Dk. 12 Erhan Küçük, Dk. 18 Ömer (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Dk. 23 Murat Akın, Dk. 76 Mertol, Dk. 86 Desire (Kasımpaşa)
Ç. Rizespor: 4 - Giresunspor: 2
Stat: Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Sedat Etik xx, Mehmet Kağan Bingül xx
Çaykur Rizespor: Ferhat Odabaşı, Ömer, Mesut Yılmaz, Serdar Samatyalı, Erman Ergin, Mustafa Çiçek (Dk. 46 Emrah), Sedat Yeşilkaya (Dk. 43 Engin Aktürk), Özgür Yıldırım, Volkan Koçaloğlu, Riberio, Şadi Çolak (Dk. 70 Murat Ocak x)
Giresunspor: Metin Aktaş, Koray (Dk. 38 Tolga), Taner (Dk. 78 Anton Alex), Aykut, Barış, İbrahim Çelik, Hasan , Aydın , Cem Sinan (Dk. 59 Enver), Fırat , Mehmet
Goller: Dk. 42 Erman Ergin, Dk. 49 Emrah, Dk. 54 Riberio, Dk. 80 Serdar Samatyalı (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Aydın, Dk. 65 Enver (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Dk. 26 Erman Ergin, Dk. 29 Mesut Yılmaz, Dk. 53 Volkan Koçaloğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Cem Sinan, Dk. 67 Aykut (Giresunspor)
Boluspor: 0 - Karşıyaka: 3
Stat: Atatürk
Hakemler: Zafer Demir xx, Süleyman Özay xx, Yasin Duran xx
Boluspor: Ziya, Erdem, Evren, Gökhan Kök (Dk. 46 Tayfun Seven), Mehmet Ayaz, Sertan, Cem, Ömer, Sezer Sezgin, Bilal, Edim (Dk. 40 Yüksel) (Dk. 52 İbrahim)
Karşıyaka: Kerem, Ahmet Çağıran, Ahmet Burak Solakel, Taha, Serkan, Cihan, Zafer Demiray (Dk. 80 Rıdvan), Emre (Dk. 67 Serhat) (Dk. 71 Timuçin), Aydın, Kıvanç, Fuat
Goller: Dk. 2 ve 86 Cihan, Dk. 68 Taha (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmet Çağıran, Dk. 32 Ahmet Burak Solakel, Dk. 46 Taha (Karşıyaka), Dk. 25 Cem, Dk. 39 Gökhan, Dk. 55 Erdem, Dk. 64 Evren (Boluspor)
Orduspor: 5 - Güngören Bld.: 0
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Hüseyin Sabancı xxx, Cumhur Altay xxx, Gökhan Ercan xxx
Orduspor: Akın Dağdelen, Hakan Macit, Haydar Koç, Muhammet (Dk. 58 Murat Kefeli), Aytekin Viduslu (Dk. 77 Alaaddin), Müslim, Serkan, Bruno, Rıdvan, Hüsamettin, Serdar Sinik (Dk. 81 Mehmet)
Güngören Belediyespor: Harun, Fatih (Dk. 34 Kemal), Abdullah, Güray, İbrahim, Hakan Arslan, Ersin, Turan, Turgut, Özgür (Dk. 58 Adem), Uğur (Dk. 81 İlkay)
Goller: Dk. 22, 25, 40, 71 Bruno, Dk. 68 Müslim (Orduspor)
Sarı Kartlar: Dk. 78 Murat, Dk. 90 2 Serkan (Orduspor), Dk. 85 Hakan (Güngören Belediyespor)
Samsunspor: 3 - Sakaryaspor: 1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Hakan Ceylan xxx, Ejder Yapıcı xxx, Hakan Eygü xxx
Samsunspor: Hasan Sönmez, Gökhan (Dk. 53 Hakan), Turgay, Burhan (Dk. 83 Ömür), Oktay, Murat, Can, Kenan Yelek, Sefa, Volkan Çekiç, Sercan
Sakaryaspor: Martinez, Hasan Yiğit, Volkan Özkalyoncu, Hamza, Yasin, Erhan (Dk. 46 Mehmet Akyüz), Gazanfer (Dk. 46 Kerem) (Dk. 85 Furkan), Şaban, Levent Demiray, Volkan Şahinel, Serhat
Goller: Dk. 23 Gökhan, Dk. 80 Oktay, Dk. 90+2 Volkan Çekiç (Samsunspor), Dk. 19 Volkan Şahinel (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 42 Oktay, Dk. 74 Volkan Çekiç, Dk. 82 Hakan, Dk. 89 Can (Samsunspor), Dk. 18 Erhan, Dk. 85 Volkan Özkalyoncu (Sakaryaspor)
Karabükspor: 2 - K. Erciyesspor: 2
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Recep Yıldırım xx, Serkan Olguncan xx
Kardemir Karabükspor: Kazım Sarı, Aydın, Şenol, Mahmut Karıklar, Tayfun (Dk. 28 Bülent Bal), Savaş, Süleyman (Dk. 80 Kazım Şeker), Enis, Metin (Dk. 59 Adem), Hakan, Abdullah
Kayseri Erciyesspor: Ali Türkan, Fatih, Ümit, Evren Turhan (Dk. 81 Ali Çamdalı), Köksal Yedek, Kamber, Ali Aliyev (Dk. 88 Adem), Kemal Okyay, Bikoko (Dk. 46 Taylan), Turan, Kenan
Goller: Dk. 14 Mahmut Karıklar (penaltıdan), Dk. 43 Bülent Bal (Kardemir Karabükspor), Dk. 10 Evren Turhan, Dk. 19 Kenan Özer (Kayseri Erciyesspor)
Sarı Kartlar: Dk. 12 Tayfun, Dk. 49 Bülent Bal (Kardemir Karabükspor), Dk. 26 Evren Turhan, Dk. 55 Turan, Dk. 79 Ümit (Kayseri Erciyesspor)
Altay: 1 - Adanaspor: 0
Stat: Altay Alsancak
Hakemler: Nihat Akman xx, Baki Yiğit xx, Nurettin Çiçek xx
Altay: Gökhan, Erdi, Mehmet Budak, Onur, İsa, Tiago, Musa, Mehmet Sak (Dk. 78 Ali Ölmez), Molina (Dk. 46 Yasin), Burak (Dk. 71 Can Erdem), Şehmus
Adanaspor: Ahmet Şahin, Hakan, Yunus Murat Ceylan, Fuad, Engin, Emre Hızarcı (Dk. 78 Ümit), Cihan, Cem, Fevzi, Mbamba (Dk. 89 Halit), Emre Aktaş (Dk. 65 Mbilla)
Gol: Dk. 90 Tiago (Altay)
Sarı Kartlar: Dk. 16 İsa, Dk. 40 Gökhan, Dk. 79 Erdi, Dk. 90+2 Tiago (Altay), Dk. 28 Engin, Dk. 60 Emre Aktaş, Dk. 62 Emre Hızarcı, Dk. 82 Ümit, Dk. 86 Mbamba, Dk. 90 Cem (Adanaspor)