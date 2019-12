Bank Asya 1. Lig'de 16. hafta 1 karşılaşma dışında tamamlandı. Evinde Gaziantep BB'yi 2-0 yenen Kasımpaşa liderliği Manisa'dan devraldı.





BANK ASYA 1. LİG





16. HAFTA MAÇLARI



13 Aralık Cumartesi



Diyarbakırspor: 1 - Manisaspor: 1







Stat: Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Tarık Ongun, Gökmen Olgaç

Diyarbakırspor: Atilla, Evren, Şenol, Ufuk, M.Ulaş, Erhan Çatalçam, Mutlu, Mithat (Dk. 78 Ceyhun), Engin Öztonga, Erhan Şentürk (Dk. 83 Ercan Ağaçe), Coşkun Birdal (Dk. 88 Kürşat Ergun)

Manisaspor: Ufuk Ceylan, Yiğit İncedemir, Erman Güraçar, Oumar Kalabane (Dk. 58 Yiğit Gökoğlan), Ferhat, Güven Varol, Hüseyin, Murat (Dk. 85 Fatih), Nizamettin Çalışkan, Sezer Öztürk, Cenk İşler (Dk. 77 Rafael)

Goller: Dk. 3 Sezer Öztürk (Manisaspor), Dk. 30 Coşkun Birdal (Diyarbakırspor)

Sarı Kartlar: Dk. 21 Engin Öztonga, Dk. 49 Mutlu (Diyarbakırspor), Dk. 61 Yiğit İncedemir (Manisaspor)





14 Aralık Pazar



Kasımpaşa: 2 - Gaziantep BB: 0





Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: İlker Meral, Erdem Gökalp, Fahri Aksoy

Kasımpaşa: Tolga, Ömer, Evren Kürkçü, Mertol Batista, Alpaslan, Murat Akın, Rıza, Merthan, Erhan Küçük (Dk. 78 Onur), Desire (Dk. 88 Ünal Sarı), Sertan Eser (Dk. 54 Yekta)

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Eser, Cihan Can, Mehmet Ayaz (Dk. 80 Mustafa Köse), Cafercan (Dk. 80 Ali Kemal Koç), Muhammet (Dk. 58 Uğur), Efecan, Ahmet, Osman, Gökhan, Mustafa Marangoz, Da Silva

Goller: Dk. 12 Erhan Küçük, Dk. 18 Ömer (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Dk. 23 Murat Akın, Dk. 76 Mertol, Dk. 86 Desire (Kasımpaşa)









Ç. Rizespor: 4 - Giresunspor: 2





Stat: Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Sedat Etik xx, Mehmet Kağan Bingül xx

Çaykur Rizespor: Ferhat Odabaşı, Ömer, Mesut Yılmaz, Serdar Samatyalı, Erman Ergin, Mustafa Çiçek (Dk. 46 Emrah), Sedat Yeşilkaya (Dk. 43 Engin Aktürk), Özgür Yıldırım, Volkan Koçaloğlu, Riberio, Şadi Çolak (Dk. 70 Murat Ocak x)

Giresunspor: Metin Aktaş, Koray (Dk. 38 Tolga), Taner (Dk. 78 Anton Alex), Aykut, Barış, İbrahim Çelik, Hasan , Aydın , Cem Sinan (Dk. 59 Enver), Fırat , Mehmet

Goller: Dk. 42 Erman Ergin, Dk. 49 Emrah, Dk. 54 Riberio, Dk. 80 Serdar Samatyalı (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Aydın, Dk. 65 Enver (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 26 Erman Ergin, Dk. 29 Mesut Yılmaz, Dk. 53 Volkan Koçaloğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Cem Sinan, Dk. 67 Aykut (Giresunspor)





Boluspor: 0 - Karşıyaka: 3





Stat: Atatürk

Hakemler: Zafer Demir xx, Süleyman Özay xx, Yasin Duran xx

Boluspor: Ziya, Erdem, Evren, Gökhan Kök (Dk. 46 Tayfun Seven), Mehmet Ayaz, Sertan, Cem, Ömer, Sezer Sezgin, Bilal, Edim (Dk. 40 Yüksel) (Dk. 52 İbrahim)

Karşıyaka: Kerem, Ahmet Çağıran, Ahmet Burak Solakel, Taha, Serkan, Cihan, Zafer Demiray (Dk. 80 Rıdvan), Emre (Dk. 67 Serhat) (Dk. 71 Timuçin), Aydın, Kıvanç, Fuat

Goller: Dk. 2 ve 86 Cihan, Dk. 68 Taha (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmet Çağıran, Dk. 32 Ahmet Burak Solakel, Dk. 46 Taha (Karşıyaka), Dk. 25 Cem, Dk. 39 Gökhan, Dk. 55 Erdem, Dk. 64 Evren (Boluspor)





Orduspor: 5 - Güngören Bld.: 0





Stat: 19 Eylül

Hakemler: Hüseyin Sabancı xxx, Cumhur Altay xxx, Gökhan Ercan xxx

Orduspor: Akın Dağdelen, Hakan Macit, Haydar Koç, Muhammet (Dk. 58 Murat Kefeli), Aytekin Viduslu (Dk. 77 Alaaddin), Müslim, Serkan, Bruno, Rıdvan, Hüsamettin, Serdar Sinik (Dk. 81 Mehmet)

Güngören Belediyespor: Harun, Fatih (Dk. 34 Kemal), Abdullah, Güray, İbrahim, Hakan Arslan, Ersin, Turan, Turgut, Özgür (Dk. 58 Adem), Uğur (Dk. 81 İlkay)

Goller: Dk. 22, 25, 40, 71 Bruno, Dk. 68 Müslim (Orduspor)

Sarı Kartlar: Dk. 78 Murat, Dk. 90 2 Serkan (Orduspor), Dk. 85 Hakan (Güngören Belediyespor)





Samsunspor: 3 - Sakaryaspor: 1





Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Hakan Ceylan xxx, Ejder Yapıcı xxx, Hakan Eygü xxx

Samsunspor: Hasan Sönmez, Gökhan (Dk. 53 Hakan), Turgay, Burhan (Dk. 83 Ömür), Oktay, Murat, Can, Kenan Yelek, Sefa, Volkan Çekiç, Sercan

Sakaryaspor: Martinez, Hasan Yiğit, Volkan Özkalyoncu, Hamza, Yasin, Erhan (Dk. 46 Mehmet Akyüz), Gazanfer (Dk. 46 Kerem) (Dk. 85 Furkan), Şaban, Levent Demiray, Volkan Şahinel, Serhat

Goller: Dk. 23 Gökhan, Dk. 80 Oktay, Dk. 90+2 Volkan Çekiç (Samsunspor), Dk. 19 Volkan Şahinel (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Oktay, Dk. 74 Volkan Çekiç, Dk. 82 Hakan, Dk. 89 Can (Samsunspor), Dk. 18 Erhan, Dk. 85 Volkan Özkalyoncu (Sakaryaspor)







Karabükspor: 2 - K. Erciyesspor: 2





Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Recep Yıldırım xx, Serkan Olguncan xx

Kardemir Karabükspor: Kazım Sarı, Aydın, Şenol, Mahmut Karıklar, Tayfun (Dk. 28 Bülent Bal), Savaş, Süleyman (Dk. 80 Kazım Şeker), Enis, Metin (Dk. 59 Adem), Hakan, Abdullah

Kayseri Erciyesspor: Ali Türkan, Fatih, Ümit, Evren Turhan (Dk. 81 Ali Çamdalı), Köksal Yedek, Kamber, Ali Aliyev (Dk. 88 Adem), Kemal Okyay, Bikoko (Dk. 46 Taylan), Turan, Kenan

Goller: Dk. 14 Mahmut Karıklar (penaltıdan), Dk. 43 Bülent Bal (Kardemir Karabükspor), Dk. 10 Evren Turhan, Dk. 19 Kenan Özer (Kayseri Erciyesspor)

Sarı Kartlar: Dk. 12 Tayfun, Dk. 49 Bülent Bal (Kardemir Karabükspor), Dk. 26 Evren Turhan, Dk. 55 Turan, Dk. 79 Ümit (Kayseri Erciyesspor)





Altay: 1 - Adanaspor: 0





Stat: Altay Alsancak

Hakemler: Nihat Akman xx, Baki Yiğit xx, Nurettin Çiçek xx

Altay: Gökhan, Erdi, Mehmet Budak, Onur, İsa, Tiago, Musa, Mehmet Sak (Dk. 78 Ali Ölmez), Molina (Dk. 46 Yasin), Burak (Dk. 71 Can Erdem), Şehmus

Adanaspor: Ahmet Şahin, Hakan, Yunus Murat Ceylan, Fuad, Engin, Emre Hızarcı (Dk. 78 Ümit), Cihan, Cem, Fevzi, Mbamba (Dk. 89 Halit), Emre Aktaş (Dk. 65 Mbilla)

Gol: Dk. 90 Tiago (Altay)

Sarı Kartlar: Dk. 16 İsa, Dk. 40 Gökhan, Dk. 79 Erdi, Dk. 90+2 Tiago (Altay), Dk. 28 Engin, Dk. 60 Emre Aktaş, Dk. 62 Emre Hızarcı, Dk. 82 Ümit, Dk. 86 Mbamba, Dk. 90 Cem (Adanaspor)