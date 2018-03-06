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169 sosyal medya hesabına soruşturma

690 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı belirtilirken, gerekçeler arasında "nefret söylemi" de gösterildi

06 Mart 2018 14:46

İçişleri Bakanlığı, 26 Şubat ile 5 Mart arasında 169 kişi hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 690 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı belirtilirken, gerekçeler arasında “nefret söylemi” de gösterildi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 690 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 169 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. 


Cumhuriyet başsavcılıkları, “örgüt lehine propaganda yapma”’ ve Afrin’de hayatını kaybeden askerlere hakaret etmek ile suçladığı paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesaplarının incelemesi için özel birimler oluşturmuştu.

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