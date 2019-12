168 yıllık gazeteyi 'telekulak' yıktı

T24 - İngiltere'de, kaybolduktan 9 yıl sonra cesedi bulunan 13 yaşındaki Milly Dowler'ın yakınları başta olmak üzere, bazı kişilerin telefonlarını dinlediği ortaya çıkan Rupert Murdoch'ın gazetesi News of the World kapanıyor.





Rupert Murdoch'ın (üstte) sahibi olduğu News Corporation şirketi İngiltere'de, The Sun, The News of the World, The Times gazeteleri ile Sky kanalının yüzde 39'unun sahibi.



Suçlamalar, 9 yıl önce kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan 13 yaşındaki Milly Dowler'ın, 7 Temmuz 2005 Londra terör saldırıları kurbanlarının ve Irak ile Afganistan'da ölen İngiliz askerlerinin yakınlarının telefonlarını dinlemesi...



Bu iddialar nedeniyle İngiltere'de tartışmalara ve tepkilere neden olan News of the World gazetesi kapanıyor.



Medya patronu Rupert Murdoch'ın oğlu, gazetenin yönetim kurulu başkanı James Murdoch yaptığı açıklamada, son sayının Pazar günü yayımlanacağını açıkladı.



İngiltere Başbakanlığı, gazetenin kapanma kararında etkisi olmadığını açıklarken, Başbakan David Cameron'ın sözcüsü konuya ilişkin bağımsız bir soruşturmanın yine de yürütüleceğini söyledi.



İngiltere'nin en çok satan tabloid gazetesi News of the World, ülkede 168 yıldır basılıyor. Gazete son yıllarda kraliyet ailesinin yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişinin telefonlarını dinlediği gerekçesiyle eleştiriliyordu.



Bu arada telefon dinleme skandalı nedeniyle, Murdoch'ın İngiltere'deki dijital uydu kanalı BSkyB'nin tamamını satın almasıyla ilgili ihalenin Eylül ayına kadar ertelendiği bildiriliyor.