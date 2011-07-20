-16,7 MİLYAR DOLAR İNSANİ YARDIMA HARCANDI LONDRA (A.A) - 20.07.2011 - Dünyada yaşanan ekonomik krize karşın geçen yıl küresel düzeyde insani yardım harcamaları, bir rekor olan 16,7 milyar dolara yükseldi. Merkezi İngiltere'de bulunan Global Humanitation Assitance'nın (GHA) yıllık raporundaki geçici verilere göre, insani yardım harcamalarının 16,7 milyar dolara yükselmesine karşın, söz konusu tutarın gerekli olan yardımın yüzde 37'sini karşılayamadığı ifade edildi. Rapora göre, hükümetlerin 2010 yılında bir önceki yıla göre acil yardım tutarları yüzde 6 artarak 12,4 milyar dolara çıktı. Özel donör kuruluşlarının 2010 yılında yaptığı yardım tutarı da 4,3 milyar dolar olarak belirlendi. Küresel düzeyde insani krizlere karşı yapılan uluslararası yardımın yukarı doğru bir trend izlediği ifade edilen raporda, bu nedenle birçok hükümetin mevcut yardım miktarı nedeniyle kamuoyunun baskısı altında olduğu kaydedildi. Raporda, ''Küresel düzeyde artan talep, artan maliyet ve bütçe sınırlamaları nedeniyle yapılacak finansal insani yardımın etkin, tarafsız kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır'' ifadesine yer verildi. Dünyada geçen yıl Haiti'de yaşanan deprem ve Pakistan'daki sel felaketleri nedeniyle bu ülkelerin insani yardım paketlerinden büyük pay aldığı kaydedilen raporda, artan gıda ve yakıt fiyatlarının insani yardımın maliyetini artırdığı belirtildi. Raporda, reel olarak gıda fiyatlarının geçen yıl, 2007 yılına göre yüzde 40 oranında, aynı dönemde petrol fiyatlarının da yüzde 36 oranında arttığına dikkat çekildi. Bunun sonucunda insani yardım miktarının toplam ihtiyaçların yüzde 37'sini karşılayamadığı ifade edilen raporda, söz konusu rakamın yüzde 32 olan 5 yıllık ihtiyaçları karşılayamama oranının üzerinde olduğuna dikkat çekildi. -EN FAZLA İNSANİ YARDIM SAĞLAYAN ÜLKE ABD- Rapora göre içinde bulunduğu finansal ve ekonomik sorunlara karşın 2010 yılında en fazla insani yardım yapan ülke ABD oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Japonya, Kanada ve Suudi Arabistan izledi. 2010 yılında bir önceki yıla göre insani yardım tutarları ABD'nin 4,4 milyar dolardan 4,8 milyar dolara, Japonya'nın 298 milyon dolardan 537 milyon dolara, Kanada'nın 396 milyon dolardan 452 milyon dolara ve Suudi Arabistan'ın 82 milyon dolardan 256 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde, AB, İngiltere, Almanya, İspanya, İsveç, Fransa, Norveç, Hollanda, Avustralya, İtalya, İsviçre, Finlandiya ve İrlanda'nın yaptığı insani yardım tutarlarında büyük gerileme görüldü. GHA verilerine göre, 2009 yılında en fazla insani yardım alan ülke 1,4 milyar dolar ile Sudan oldu. Bu ülkeyi 1,3 milyar dolar ile Filistin izledi. İsrail'in Filistin'e yönelik ablukası ile askeri operasyonlarının, insani yardım tutarını 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında arttırdığı ifade edildi. Raporda, 2010 yılına ilişkin insani yardım alan ülkeler ve tutarları konusunda gerekli verilerin sağlanamaması nedeniyle 2009 yılı rakamlarının kullanıldığı kaydedildi.