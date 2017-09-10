1650 engelli vatandaş kendilerine bakan aileleri ile birlikte Antalya'da tatil yaptı 

ANTALYA, (DHA) - SOSYAL sorumluluk projesi kapsamında Ankara\'daki 1650 engelli vatandaş ailesi ile birlikte Antalya Manavgat ilçesinde lüks tesislerde yaptı. Tatil yapan engelli vatandaşlar tesislerde yerli ve yabancı turistler ile birlikte kaynaşma fırsatı buldu.

Ankara Etimesgut ilçesinde yaşayan 1650 engelli vatandaş aileleri ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında Antalya\'nın Manavgat ileçisindeki 5 yıldızlı otellerde tatil yapma imkanı buldu. Engelli vatandaşlar tatil yaptıkları tesislerde yerli ve yabancı turistler ile birlikte kaynaşma fırsatı buldu. 1 hafta süren tatillerinde engelli vatandaşlar ve kendilerine bakan aileleri ile bir yılın yorgunluğunu attı. Tatil boyunca engelli vatandaşlar ailelerin yardımıyla hem yüzdü hemde kültür fizik hareketleri yaptı.

Manavgat\'taki lüks tesislerdeki animasyon ekiplerinin gösterileri ile doyasıya eğlenen engelli vatandaşlar ve aileleri projeden çok mutlu olduklarını ve bu hizmetin artarak devam etmesini gerektiğini belirtti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ilçede engelli vatandaşların rahat etmeleri açısından seferber olduklarını ve böyle bir hizmeti 2010 yılından itibaren sürdürdüklerini söyledi. Demirel, \"Her yaz döneminde 100 ile 200 özel insanımızı herhangi bir ücret talep etmeden tatil cennetleriyle buluşturuyoruz. Şuan için de Antalya Manavgat\'ta 13 kafilemiz tatil yapmaktadır. Etimesgut\'ta yapımı biten ve çok yakında hizmete açacağımız Türkiye\'de eşi benzeri olmayan 25 bin metre karelik bir alana kurduğumuz Etimesgut Engelsiz Yaşam Merkezi\'ni hem ilçeye hem de tüm Ankara halkının hizmetine sunacağız\" dedi.

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