164 milyon yıl öncesine ait bitki fosili bulundu

Çinli bilim adamları, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, şimdiye kadar bulunan en eski ve 164 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen "kapalı tohumlu bitki fosili"ni gün ışığına çıkardı.

CNN Türk'ün haberine göre, Çin Jeoloji Derneği tarafından yayımlanan "Acta Geologica Sinica" dergisinde yer alan çalışmaya göre, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin güneydoğusunda bulunan fosilin yaklaşık 164 milyon yıl öncesine ait olduğu sanılıyor.

Liaoning eyaletindeki Bohay Üniversitesi Paleontoloji Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Han Gang ve ekibi tarafından bulunan "Juraherba bodae" adlı bitki yaklaşık 4 santimetre uzunluğunda.

Bitki çok iyi korunmuş

Han, bitkinin kökü, sapı, yaprakları ve meyvesinin çok iyi korunduğu bilgisini paylaştı. Fosilin dünya üzerindeki en eski kapalı tohumlu bitkilerden birine ait olabileceğine dikkati çeken Han Gang, "Batılı botanikçiler, ilk kapalı tohumlu bitkilerin günümüzden 125 milyon yıl önce başlayıp, 65 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilen Kretase Dönemi'nde ortaya çıktığına inanır. Bulduğumuz fosil, bu bitkilerin sanılandan 40 milyon yıl önce var olduğunu gösteriyor" dedi.

Çinli botanikçi Li Bingtao da fosilin bulunmasını "çok önemli bir keşif" olarak niteledi. Kapalı tohumluların yeryüzündeki en büyük bitki grubunu oluşturduğuna işaret eden Li, "Bu bitkilerin kökenleri ve gelişimleri bilinmiyordu. Fosil, kapalı tohumlu bitkilerin nasıl ortaya çıktığını anlamamıza yardımcı olacak" diye konuştu.

"Anjiyospermler" ya da "çiçekli bitkiler" olarak da bilinen kapalı tohumlular, bitkiler aleminin büyük bir kısmını kapsıyor. Yeryüzünün en gelişmiş bitkileri olarak bilinen kapalı tohumluların farkılaşmış çiçeklere ve meyvelere sahip olması, en belirgin özelliği olarak biliniyor. Çiçekli bitkilerin tohumları, kapalı bir kese içinde yer alıyor.