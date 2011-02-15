163 kişinin tutuklanmasına neden olan belgeler

T24 - Balyoz davasında 163 sanık hakkında tutuklama kararı veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, kararına, “kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması”nı dayanak gösterdi.





Taraf gazetesi, aralarında İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan’ın da bulunduğu sanıkların tutuklanmasına neden olan belgelere yayımladı.









Yeni delil niteliği taşıyan belgeler, şantaj ve casusluk soruşturması kapsamında 6 Aralık 2010 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada ele geçti. İstihbarat Binbaşı Kemalettin Yakar’ın başında olduğu birimdeki bir odada döşemenin altına gizlenen belgeler, dökümü yapıldıktan sonra 43 klasör halinde Balyoz davasının görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin tutuklama kararı da yeni delillerin incelenmesinin ardından geldi.

O belgelerden detaylar...



Fırtına’dan özel direktif

Dönemin Harp Akademeleri Komutanı Hava Orgeneral İbrahim Fırtına tarafından Ocak 2003 tarihinde Hava Harp Akademesi Komutanlığında göHava Pilot Tümgeneral Korcan Pulatsü’ye gönderilen “Özel Direktif” konulu “çok gizli” belgede, AKP’nin iktidar olduğu 2002 seçimlerinin ardından “irticai unsurların” güç kazandığı ve “dini esaslara dayalı bir yönetim sistemi kurmayı hedefledikleri” anlatılıyor.



134’üncü filoyu hazır tutun

Belgede Balyoz Harekat Planı’nın hayata geçmesi için alınacak önlemler şöyle sıralanıyor:

» Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetimizin bekası için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne önemli görevler düşmektedir. Bu görevler kapsamında Hava Harp Akademesi Komutanlığı da kendisine verilen görevleri de ifa edecektir.

» Sıkıyönetim kararının TBMM tarafından mutlaka onaylanması gerekmektedir. TBMM onayının alınması ise ancak TBMM üzerinde baskı kurulması ile gerçekleşecektir. Bu maksatla;

» Hava Harp Akademesi Komutanlığı’nda Hv. K. K.lığı seviyesinde bir harekat planı hazırlanacaktır.

» Hazırlanacak planda Ege uçuşlarının arttırılması ve gerginliğin tırmandırılması esas alınacak.

» TBMM üzerinde baskı yapılması ve kamuoyu desteğinin sağlanması maksadıyla icra edilecek görevlerde 134’üncü Filo Komutanlığı’nın görevlendirilmesi sağlanacaktır.

» Sıkıyönetimin onaylanmasını müteakip 1. Ordu Komutanlığı bünyesinde icra edilecek görevlere gereken desteğin verilmesini rica ederim.

Hava Pilot Tümgeneral Korcan Pulatsü’den gelen yanıtta ise Oraj Hava Harekat Planı’nın hayata geçirilmesi için hazırlıklara başlandığı belirtiliyor.



Özden Örnek’in talimatı

Dönemin Donanma Komutanı Özden Örnek tarafından hazırlanan 21 Şubat 2003 tarihli belgede ise sıkıyönetimin ilan edilmesinin ardından yapılacaklar ayrıntılı olarak anlatılıyor. Üzerinde “çok gizli” ibaresi bulanan belgede darbe için şunların yapılması isteniyor:

» Müzahir personelden sıkıyönetimin ilanını müteakip, ülke sahtında kamu görevlerini devralacak personel listelerinin oluşturulması

» TSK’dan ilişiği kesilecek ve görev yeri değiştirilecek personelin tesbit edilmesi

» Ülke genelinde milli mutabakatın oluşturulması maksadıyla gerekli eylem planlarının hazırlanması.



Yağmaya karşı bile önlem

Hava Pilot Kurmay Albay Yalçın Ergül tarafından hazırlanan, “Büyük alışveriş merkezlerinin kontrolü ve denetimi” belgesinde sıkıyönetimin ilan edilmesinin ardından İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bandırma ve Yalova’da bulunan büyük alışveriş merkezlerinin yağmalanmasına karşı alınacak tedbirler sıralanıyor.