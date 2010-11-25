-161,3 MİLYAR LİRA KREDİ ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı, 15 Kasım tarihi itibarıyla 5 Kasım'a göre 2 milyar 114 milyon lira artarak, 161 milyar 265,5 milyon liraya çıktı. Bankalardaki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 5 Kasım tarihi itibarıyla 159 milyar 151,6 milyon lira idi. Bu tutarın 118 milyar 694 milyon lirası tüketici kredilerinden, 42 milyar 571,6 milyon lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu. Merkez Bankası verilerine göre, 15 Kasım tarihi itibarıyla konut kredileri 54 milyar 654,5 milyon lira, taşıt kredileri 4 milyar 746,65 milyon lira, diğer krediler 59 milyar 292,8 milyon lira oldu. Tüketici kredilerinin yaklaşık 43,9 milyar lirası kamu bankaları, 51,9 milyar lirası özel bankalar ve 22,9 milyar lirası da yabancı bankalar tarafından kullandırıldı. TL cinsinden bireysel kredi kartları tutarının 18 milyar 418,6 milyon lirası taksitli, 24 milyar 89,8 milyon lirası taksitsiz kredi kartından oluştu.