-161 kişilik özel futbol maçı DENİZLİ (A.A) - 06.10.2011 - ''Pamukkale Üniversitesi Özel Olimpiyat Oyunları-3'' etkinliği kapsamında zihinsel engelli 150 kişi, 11 kişilik amatör futbol takımıyla maç yaptı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Özel Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından üniversite sahasına çıkan zihinsel engelli 150 sporcu, Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Konakspor'la maç yaptı. Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Çınar ve Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Keskin'in başlama vuruşuyla başlayan maçta renkli görüntüler yaşandı. Karşılaşmayı engelli futbolcular 2-0 kazandı. PAÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Ağbuğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada engellileri toplumun içine çekmek adına böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Engellilerin toplumda özel bir yerinin olduğunu ifade eden Ağbuğa, ''Onlar bizim için özel. Onun için onlar için düzenlenen olimpiyatta 'Özel Olimpiyatlar' adını verdik. Onlar yaptıkları maçlarla mutlu olacaklar bizler de onların mutluluğuyla mutlu olacağız. 8 Ekim'e kadar yapılacak bu olimpiyata 10 ilden 150 engelli katılıyor. Umarım olimpiyatlarla engellilere karşı duyarlılığı daha da artırmış oluruz'' dedi.